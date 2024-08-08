https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html

Южная Корея обвинила КНДР в борьбе с музыкой BTS

Южная Корея обвинила КНДР в борьбе с музыкой BTS - РИА Новости, 08.08.2024

Южная Корея обвинила КНДР в борьбе с музыкой BTS

Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в комментарии агентству Рейтер утверждает, что власти КНДР развернули борьбу с музыкой южнокорейской поп-группы BTS... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T05:08

2024-08-08T05:08

2024-08-08T12:02

культура

в мире

южная корея

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в комментарии агентству Рейтер утверждает, что власти КНДР развернули борьбу с музыкой южнокорейской поп-группы BTS из-за якобы массового подражания молодежи страны ее танцам. "Я понимаю, что Северная Корея изо всех сил пытается подавить популярность BTS, поскольку (северокорейская - ред.) молодежь была повернута на имитировании их танцев", - сообщил Син. Также, по мнению министра, трансляции музыки упомянутой группы через громкоговорители на межкорейской границе стала эффективной формой психологической войны, имеет влияние в долгосрочной перспективе и может стать катализатором к изменениям в северокорейском обществе. В июле объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявило, что возвращает в полном масштабе пропагандистские трансляции по громкоговорителям на межкорейской границе в ответ на запуски КНДР воздушных шаров с мусором. Пропагандистские передачи, как правило, включают новости и сообщения, призывающие северокорейских солдат бежать в Южную Корею, а также песни K-pop, в том числе популярные синглы BTS "Dynamite" и "Butter".

https://ria.ru/20240630/znachki-1956401563.html

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в мире, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша)