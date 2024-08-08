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Южная Корея обвинила КНДР в борьбе с музыкой BTS - РИА Новости, 08.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:08 08.08.2024 (обновлено: 12:02 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html
Южная Корея обвинила КНДР в борьбе с музыкой BTS
Южная Корея обвинила КНДР в борьбе с музыкой BTS - РИА Новости, 08.08.2024
Южная Корея обвинила КНДР в борьбе с музыкой BTS
Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в комментарии агентству Рейтер утверждает, что власти КНДР развернули борьбу с музыкой южнокорейской поп-группы BTS... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T05:08
2024-08-08T12:02
культура
в мире
южная корея
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в комментарии агентству Рейтер утверждает, что власти КНДР развернули борьбу с музыкой южнокорейской поп-группы BTS из-за якобы массового подражания молодежи страны ее танцам. "Я понимаю, что Северная Корея изо всех сил пытается подавить популярность BTS, поскольку (северокорейская - ред.) молодежь была повернута на имитировании их танцев", - сообщил Син. Также, по мнению министра, трансляции музыки упомянутой группы через громкоговорители на межкорейской границе стала эффективной формой психологической войны, имеет влияние в долгосрочной перспективе и может стать катализатором к изменениям в северокорейском обществе. В июле объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявило, что возвращает в полном масштабе пропагандистские трансляции по громкоговорителям на межкорейской границе в ответ на запуски КНДР воздушных шаров с мусором. Пропагандистские передачи, как правило, включают новости и сообщения, призывающие северокорейских солдат бежать в Южную Корею, а также песни K-pop, в том числе популярные синглы BTS "Dynamite" и "Butter".
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в мире, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша)
Культура, В мире, Южная Корея, Объединенный комитет начальников штабов (США)
Южная Корея обвинила КНДР в борьбе с музыкой BTS

Син Вон Сик: КНДР борется с BTS из-за якобы массового подражания их танцам

© AP Photo / Chris PizzelloУчастники группы BTS во время выступления
Участники группы BTS во время выступления - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Участники группы BTS во время выступления. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в комментарии агентству Рейтер утверждает, что власти КНДР развернули борьбу с музыкой южнокорейской поп-группы BTS из-за якобы массового подражания молодежи страны ее танцам.
«
"Я понимаю, что Северная Корея изо всех сил пытается подавить популярность BTS, поскольку (северокорейская - ред.) молодежь была повернута на имитировании их танцев", - сообщил Син.
Также, по мнению министра, трансляции музыки упомянутой группы через громкоговорители на межкорейской границе стала эффективной формой психологической войны, имеет влияние в долгосрочной перспективе и может стать катализатором к изменениям в северокорейском обществе.
В июле объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявило, что возвращает в полном масштабе пропагандистские трансляции по громкоговорителям на межкорейской границе в ответ на запуски КНДР воздушных шаров с мусором. Пропагандистские передачи, как правило, включают новости и сообщения, призывающие северокорейских солдат бежать в Южную Корею, а также песни K-pop, в том числе популярные синглы BTS "Dynamite" и "Butter".
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