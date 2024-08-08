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Мужчину осудили за попытку ввезти в Россию 700 килограммов гашиша - РИА Новости, 08.08.2024
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13:41 08.08.2024 (обновлено: 13:42 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kontrabanda-1964917967.html
Мужчину осудили за попытку ввезти в Россию 700 килограммов гашиша
Мужчину осудили за попытку ввезти в Россию 700 килограммов гашиша - РИА Новости, 08.08.2024
Мужчину осудили за попытку ввезти в Россию 700 килограммов гашиша
Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался ввезти в Россию более 700... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:41
2024-08-08T13:42
происшествия
россия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался ввезти в Россию более 700 килограммов гашиша, спрятанного в тайниках полуприцепа, сообщила прокуратура региона. Как установил суд, подсудимый не позднее марта 2023 года за пределами России договорился с неустановленными лицами об организации контрабанды наркотиков. Купив их на территории иностранного государства, Андрей Мотевич попытался перевезти через границу в тайниках, оборудованных в полу полуприцепа, гашиш массой более 700 килограммов, обнаруженный и изъятый при таможенном досмотре. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Мотевича к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Материалы в отношении соучастников преступления выделены в отдельное производство", – заключает прокуратура Ленобласти. Фигурант признан виновным по пунктам "а", "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), а также части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
https://ria.ru/20240805/prigovor-1964166717.html
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происшествия, россия, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область
Мужчину осудили за попытку ввезти в Россию 700 килограммов гашиша

Житель Ленобласти получил 11 лет колонии за попытку ввезти в РФ 700 кг гашиша

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался ввезти в Россию более 700 килограммов гашиша, спрятанного в тайниках полуприцепа, сообщила прокуратура региона.
Как установил суд, подсудимый не позднее марта 2023 года за пределами России договорился с неустановленными лицами об организации контрабанды наркотиков. Купив их на территории иностранного государства, Андрей Мотевич попытался перевезти через границу в тайниках, оборудованных в полу полуприцепа, гашиш массой более 700 килограммов, обнаруженный и изъятый при таможенном досмотре.
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"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Мотевича к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Материалы в отношении соучастников преступления выделены в отдельное производство", – заключает прокуратура Ленобласти.
Фигурант признан виновным по пунктам "а", "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), а также части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).
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