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Мужчину осудили за попытку ввезти в Россию 700 килограммов гашиша

Мужчину осудили за попытку ввезти в Россию 700 килограммов гашиша - РИА Новости, 08.08.2024

Мужчину осудили за попытку ввезти в Россию 700 килограммов гашиша

Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался ввезти в Россию более 700... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:41

2024-08-08T13:41

2024-08-08T13:42

происшествия

россия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к 11 годам колонии строгого режима местного жителя, который пытался ввезти в Россию более 700 килограммов гашиша, спрятанного в тайниках полуприцепа, сообщила прокуратура региона. Как установил суд, подсудимый не позднее марта 2023 года за пределами России договорился с неустановленными лицами об организации контрабанды наркотиков. Купив их на территории иностранного государства, Андрей Мотевич попытался перевезти через границу в тайниках, оборудованных в полу полуприцепа, гашиш массой более 700 килограммов, обнаруженный и изъятый при таможенном досмотре. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Мотевича к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Материалы в отношении соучастников преступления выделены в отдельное производство", – заключает прокуратура Ленобласти. Фигурант признан виновным по пунктам "а", "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств), а также части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

https://ria.ru/20240805/prigovor-1964166717.html

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происшествия, россия, ленинградская область