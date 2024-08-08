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В Польше нашли компас Николая Коперника - РИА Новости, 08.08.2024
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Наука
 
15:34 08.08.2024 (обновлено: 16:54 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kompas-1964951088.html
В Польше нашли компас Николая Коперника
В Польше нашли компас Николая Коперника - РИА Новости, 08.08.2024
В Польше нашли компас Николая Коперника
Считавшийся утерянным компас Николая Коперника найден спустя 500 лет в замке в Польше, сообщила группа археологов-любителей "Миссия сокровищ". РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:34
2024-08-08T16:54
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ВАРШАВА, 8 авг - РИА Новости. Считавшийся утерянным компас Николая Коперника найден спустя 500 лет в замке в Польше, сообщила группа археологов-любителей "Миссия сокровищ". "В саду, где Николай Коперник проводил астрономические наблюдения, мы нашли компас, датируемый началом XVI века", - говорится в сообщении археологов в Facebook*. Компас, изготовленный из медного сплава и увековеченный на картине Яна Матейко "Беседа с Богом", был найден археологами-любителями с помощью георадара, которым они обследовали территорию замка Фромборк XIV века на севере страны. Именно там астроном сделал большинство своих важных астрономических открытий и усовершенствовал свою гелиоцентрическую теорию, согласно которой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля. Археологи отправили компас к экспертам для изучения данного артефакта. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Наука, Польша, Россия, Земля, В мире
В Польше нашли компас Николая Коперника

В Польше нашли компас Николая Коперника, утерянный более 500 лет назад

© MISJA SKARBКомпас Николая Коперника найденный на территории замка Фромборк в Польше
Компас Николая Коперника найденный на территории замка Фромборк в Польше - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© MISJA SKARB
Компас Николая Коперника найденный на территории замка Фромборк в Польше
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 авг - РИА Новости. Считавшийся утерянным компас Николая Коперника найден спустя 500 лет в замке в Польше, сообщила группа археологов-любителей "Миссия сокровищ".
«
"В саду, где Николай Коперник проводил астрономические наблюдения, мы нашли компас, датируемый началом XVI века", - говорится в сообщении археологов в Facebook*.
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Компас, изготовленный из медного сплава и увековеченный на картине Яна Матейко "Беседа с Богом", был найден археологами-любителями с помощью георадара, которым они обследовали территорию замка Фромборк XIV века на севере страны.
Именно там астроном сделал большинство своих важных астрономических открытий и усовершенствовал свою гелиоцентрическую теорию, согласно которой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля.
Археологи отправили компас к экспертам для изучения данного артефакта.
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