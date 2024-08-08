https://ria.ru/20240808/kompas-1964951088.html

В Польше нашли компас Николая Коперника

В Польше нашли компас Николая Коперника - РИА Новости, 08.08.2024

В Польше нашли компас Николая Коперника

Считавшийся утерянным компас Николая Коперника найден спустя 500 лет в замке в Польше, сообщила группа археологов-любителей "Миссия сокровищ". РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:34

2024-08-08T15:34

2024-08-08T16:54

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ВАРШАВА, 8 авг - РИА Новости. Считавшийся утерянным компас Николая Коперника найден спустя 500 лет в замке в Польше, сообщила группа археологов-любителей "Миссия сокровищ". "В саду, где Николай Коперник проводил астрономические наблюдения, мы нашли компас, датируемый началом XVI века", - говорится в сообщении археологов в Facebook*. Компас, изготовленный из медного сплава и увековеченный на картине Яна Матейко "Беседа с Богом", был найден археологами-любителями с помощью георадара, которым они обследовали территорию замка Фромборк XIV века на севере страны. Именно там астроном сделал большинство своих важных астрономических открытий и усовершенствовал свою гелиоцентрическую теорию, согласно которой в центре Вселенной находится Солнце, а не Земля. Археологи отправили компас к экспертам для изучения данного артефакта. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231116/kniga-1909768558.html

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