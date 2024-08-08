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Выступление Харрис перед избирателями прервали пропалестинские активисты - РИА Новости, 08.08.2024
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12:44 08.08.2024 (обновлено: 13:10 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kharris-1964897655.html
Выступление Харрис перед избирателями прервали пропалестинские активисты
Выступление Харрис перед избирателями прервали пропалестинские активисты - РИА Новости, 08.08.2024
Выступление Харрис перед избирателями прервали пропалестинские активисты
Выступление вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис на предвыборном митинге в Детройте было прервано пропалестинскими... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:44
2024-08-08T13:10
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Выступление вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис на предвыборном митинге в Детройте было прервано пропалестинскими активистами, сообщает газета USA Today. Как пишет газета, во время речи Харрис группа протестующих прервала вице-президента примерно на середине ее выступления: "Камала, Камала, ты не можешь прятаться! Мы не будем голосовать за геноцид", - приводит издание слова протестующих. Сперва Харрис продолжила речь: "Я здесь, потому что я верю в демократию. Я верю в то, что каждый голос важен. Я говорю сейчас. Я говорю сейчас". Однако протестующие продолжили прерывать вице-президента и она отреагировала на их слова: "Знаете что? Если вы хотите, чтобы (экс-президент США Дональд - ред.) Трамп победил, тогда скажите об этом. Если нет, тогда я говорю", - приводит издание слова Харрис. Инцидент, по оценкам газеты, стал напоминанием о затянувшихся противоречиях внутри Демократической партии США по поводу войны на Ближнем Востоке. В конце июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретился с вице-президентом США Харрис, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. По итогам встречи Харрис публично призвала израильское руководство как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и заявила о необходимости "положить конец страданиям палестинцев". В связи с этим американские СМИ и эксперты считают, что вице-президент Харрис придерживается более нейтральной позиции по Израилю, чем действующий президент США Джо Байден, который называет себя "сионистом". Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее отверг призыв Харрис прекратить огонь, заявив, что "прекращения войны не будет". Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240728/kharris-1962451910.html
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в мире, сша, израиль, камала харрис, дональд трамп, хамас, выборы президента сша — 2024, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Камала Харрис, Дональд Трамп, ХАМАС, Выборы президента США — 2024, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Выступление Харрис перед избирателями прервали пропалестинские активисты

USA Today: протестующие прервали выступление Камалы Харрис перед избирателями

© AP Photo / John RaouxКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / John Raoux
Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Выступление вице-президента США и кандидата на пост главы государства Камалы Харрис на предвыборном митинге в Детройте было прервано пропалестинскими активистами, сообщает газета USA Today.
Как пишет газета, во время речи Харрис группа протестующих прервала вице-президента примерно на середине ее выступления: "Камала, Камала, ты не можешь прятаться! Мы не будем голосовать за геноцид", - приводит издание слова протестующих.
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Сперва Харрис продолжила речь: "Я здесь, потому что я верю в демократию. Я верю в то, что каждый голос важен. Я говорю сейчас. Я говорю сейчас". Однако протестующие продолжили прерывать вице-президента и она отреагировала на их слова: "Знаете что? Если вы хотите, чтобы (экс-президент США Дональд - ред.) Трамп победил, тогда скажите об этом. Если нет, тогда я говорю", - приводит издание слова Харрис.
Инцидент, по оценкам газеты, стал напоминанием о затянувшихся противоречиях внутри Демократической партии США по поводу войны на Ближнем Востоке.
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В конце июля израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретился с вице-президентом США Харрис, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. По итогам встречи Харрис публично призвала израильское руководство как можно скорее заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и заявила о необходимости "положить конец страданиям палестинцев". В связи с этим американские СМИ и эксперты считают, что вице-президент Харрис придерживается более нейтральной позиции по Израилю, чем действующий президент США Джо Байден, который называет себя "сионистом". Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ранее отверг призыв Харрис прекратить огонь, заявив, что "прекращения войны не будет".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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