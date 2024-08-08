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Харрис пришлось замолчать после слов о победе Трампа - РИА Новости, 08.08.2024
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06:01 08.08.2024 (обновлено: 06:48 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/kharris-1964807678.html
Харрис пришлось замолчать после слов о победе Трампа
Харрис пришлось замолчать после слов о победе Трампа - РИА Новости, 08.08.2024
Харрис пришлось замолчать после слов о победе Трампа
Протестующие против действий Израиля вынудили кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T06:01
2024-08-08T06:48
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Протестующие против действий Израиля вынудили кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте, соответствующее видео опубликовал телеканал C-SPAN.На записи видно, как демонстранты начали перебивать Харрис, выкрикивая антиизраильские лозунги.“Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае, я продолжу говорить” – попыталась успокоить толпу Харрис.Однако в ответ поднялся еще больший шум, из-за чего политик с недовольным выражением лица была вынуждена дождаться, пока собравшиеся успокоятся.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240807/ssha-1964543283.html
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в мире, сша, детройт, израиль, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Детройт, Израиль, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис пришлось замолчать после слов о победе Трампа

Протестующие вынудили Камалу Харрис замолчать после слов о победе Трампа

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Протестующие против действий Израиля вынудили кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис замолчать на предвыборном митинге в Детройте, соответствующее видео опубликовал телеканал C-SPAN.
На записи видно, как демонстранты начали перебивать Харрис, выкрикивая антиизраильские лозунги.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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7 августа, 04:15
“Если вы хотите, чтобы победил Дональд Трамп, скажите это. В противном случае, я продолжу говорить” – попыталась успокоить толпу Харрис.
Однако в ответ поднялся еще больший шум, из-за чего политик с недовольным выражением лица была вынуждена дождаться, пока собравшиеся успокоятся.
Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Харрис выбрала губернатора Миннесоты своим кандидатом в вице-президенты
6 августа, 15:54
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Пушков назвал тандем Харрис и Уолца идеальным для саморазрушения США
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