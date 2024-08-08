https://ria.ru/20240808/kartina-1964952475.html

Картину Клода Моне "Пшеничное поле" выставят на торги в России

Картину Клода Моне "Пшеничное поле" выставят на торги в России - РИА Новости, 08.08.2024

Картину Клода Моне "Пшеничное поле" выставят на торги в России

Картину французского импрессиониста Клода Моне "Пшеничное поле" 1881 года выставят на торги в России более чем за один миллиард рублей, сообщается на... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:40

2024-08-08T15:40

2024-08-08T15:40

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россия

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москва

клод моне

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Картину французского импрессиониста Клода Моне "Пшеничное поле" 1881 года выставят на торги в России более чем за один миллиард рублей, сообщается на официальном сайте центра дистанционных торгов "Единый информатор". "Оскар Клод Моне/Клод Моне (Claude Monet – "Wheatfield" или "Champ de ble") – "Пшеничное поле". Эстимейт $12.5-16.5 миллиона (Christie's)… Начальная цена 1 миллиард 39 миллионов рублей", - говорится в описании лота. Картина выполнена из масла на холсте и имеет подпись "Claude Monet" на лицевой стороне в нижнем левом углу. Оригинальное подлинное произведение искусства из частной приватной коллекции находится в Москве в закрытом депозитарии - хранилище. Картина привезена в Российскую Федерацию с соблюдением законодательства стран Европы и РФ. Работа является культурной ценностью возрастом более 100 лет. Ввоз через таможню РФ оформлен официально с прилежащей экспертизой и разрешением европейского образца, а также документами на экспорт из Европы (export license), возможен обратный вывоз и транспортировка в Европу, уточняется на сайте.

https://ria.ru/20240805/repin-1963666430.html

https://ria.ru/20240206/portret-1925806349.html

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россия, европа, москва, клод моне