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Картину Клода Моне "Пшеничное поле" выставят на торги в России - РИА Новости, 08.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:40 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/kartina-1964952475.html
Картину Клода Моне "Пшеничное поле" выставят на торги в России
Картину Клода Моне "Пшеничное поле" выставят на торги в России - РИА Новости, 08.08.2024
Картину Клода Моне "Пшеничное поле" выставят на торги в России
Картину французского импрессиониста Клода Моне "Пшеничное поле" 1881 года выставят на торги в России более чем за один миллиард рублей, сообщается на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:40
2024-08-08T15:40
культура
россия
европа
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Картину французского импрессиониста Клода Моне "Пшеничное поле" 1881 года выставят на торги в России более чем за один миллиард рублей, сообщается на официальном сайте центра дистанционных торгов "Единый информатор". "Оскар Клод Моне/Клод Моне (Claude Monet – "Wheatfield" или "Champ de ble") – "Пшеничное поле". Эстимейт $12.5-16.5 миллиона (Christie's)… Начальная цена 1 миллиард 39 миллионов рублей", - говорится в описании лота. Картина выполнена из масла на холсте и имеет подпись "Claude Monet" на лицевой стороне в нижнем левом углу. Оригинальное подлинное произведение искусства из частной приватной коллекции находится в Москве в закрытом депозитарии - хранилище. Картина привезена в Российскую Федерацию с соблюдением законодательства стран Европы и РФ. Работа является культурной ценностью возрастом более 100 лет. Ввоз через таможню РФ оформлен официально с прилежащей экспертизой и разрешением европейского образца, а также документами на экспорт из Европы (export license), возможен обратный вывоз и транспортировка в Европу, уточняется на сайте.
https://ria.ru/20240805/repin-1963666430.html
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россия, европа, москва, клод моне
Культура, Россия, Европа, Москва, Клод Моне
Картину Клода Моне "Пшеничное поле" выставят на торги в России

Картину Клода Моне "Пшеничное поле" выставят на торги более чем за 1 млрд руб

© Public domain/AMICA LivraryКартина французского импрессиониста Клода Моне "Пшеничное поле"
Картина французского импрессиониста Клода Моне Пшеничное поле - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Public domain/AMICA Livrary
Картина французского импрессиониста Клода Моне "Пшеничное поле". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Картину французского импрессиониста Клода Моне "Пшеничное поле" 1881 года выставят на торги в России более чем за один миллиард рублей, сообщается на официальном сайте центра дистанционных торгов "Единый информатор".
«
"Оскар Клод Моне/Клод Моне (Claude Monet – "Wheatfield" или "Champ de ble") – "Пшеничное поле". Эстимейт $12.5-16.5 миллиона (Christie's)… Начальная цена 1 миллиард 39 миллионов рублей", - говорится в описании лота.
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Картина выполнена из масла на холсте и имеет подпись "Claude Monet" на лицевой стороне в нижнем левом углу.
Оригинальное подлинное произведение искусства из частной приватной коллекции находится в Москве в закрытом депозитарии - хранилище. Картина привезена в Российскую Федерацию с соблюдением законодательства стран Европы и РФ. Работа является культурной ценностью возрастом более 100 лет. Ввоз через таможню РФ оформлен официально с прилежащей экспертизой и разрешением европейского образца, а также документами на экспорт из Европы (export license), возможен обратный вывоз и транспортировка в Европу, уточняется на сайте.
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