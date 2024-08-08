Рейтинг@Mail.ru
Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:56 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/karera-1964984783.html
Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области
Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области - РИА Новости, 08.08.2024
Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области
В Липецкой области в ближайшее время стартует проект карьерного сопровождения студентов - первокурсников, которым к моменту окончания вуза помогут определиться... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:56
2024-08-08T16:56
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964983524_0:199:2350:1521_1920x0_80_0_0_b80921f0ff63c788a20233376cdd4c39.jpg
ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. В Липецкой области в ближайшее время стартует проект карьерного сопровождения студентов - первокурсников, которым к моменту окончания вуза помогут определиться с дальнейшим местом работы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что сейчас аналогичная работа ведется с выпускниками вузов и учреждений специального профессионального образования (СПО). Их подключают к сервису "Патронаж", где через чат-бот предлагают вакансии, помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию. Новый формат предполагает, что поиск будущих рабочих мест для сегодняшних первокурсников начнется с начала их обучения в вузе или учреждениях СПО. По словам Артамонова, проект получил одобрение в министерстве труда и социальной защиты России. Там считают, что за время обучения студенты смогут собрать хорошее портфолио, понять, где смогут работать после выпуска и выстроить открытый диалог с будущим работодателем. В этом им помогут карьерные консультанты, которые будут сопровождать студентов все годы обучения. Как рассказал губернатор, ранней профориентацией в Липецкой области занимаются, начиная с подросткового возраста - с 14 до 35 лет. Для этого в регионе специально создан Центр молодежной карьеры. Там молодым людям предлагают комплекс услуг: профориентационную диагностику, составление индивидуального плана развития карьеры, помощь в создании резюме, встречи с талантологом, психологом, работодателями и другое. С момента открытия центра в марте этого года в его мероприятиях приняли участие уже почти 7 тысяч молодых людей, в 2025 году здесь планируют принять 36 тысяч человек. "Работа с кадрами у нас комплексная – помогаем и соискателям, и работодателям. 26 персональных менеджеров закреплены за 900 предприятиями", – отметил губернатор.
https://ria.ru/20240808/kapremont-1964843203.html
https://ria.ru/20240805/finansirovanie-1964174610.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964983524_130:0:2219:1567_1920x0_80_0_0_f3d07bbfcda0e39ed6b9315cfa742345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиПроект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области
Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. В Липецкой области в ближайшее время стартует проект карьерного сопровождения студентов - первокурсников, которым к моменту окончания вуза помогут определиться с дальнейшим местом работы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что сейчас аналогичная работа ведется с выпускниками вузов и учреждений специального профессионального образования (СПО). Их подключают к сервису "Патронаж", где через чат-бот предлагают вакансии, помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Капитальный ремонт школ в Липецкой области стартовал раньше срока
Вчера, 10:06
Новый формат предполагает, что поиск будущих рабочих мест для сегодняшних первокурсников начнется с начала их обучения в вузе или учреждениях СПО.
По словам Артамонова, проект получил одобрение в министерстве труда и социальной защиты России. Там считают, что за время обучения студенты смогут собрать хорошее портфолио, понять, где смогут работать после выпуска и выстроить открытый диалог с будущим работодателем. В этом им помогут карьерные консультанты, которые будут сопровождать студентов все годы обучения.
Как рассказал губернатор, ранней профориентацией в Липецкой области занимаются, начиная с подросткового возраста - с 14 до 35 лет. Для этого в регионе специально создан Центр молодежной карьеры. Там молодым людям предлагают комплекс услуг: профориентационную диагностику, составление индивидуального плана развития карьеры, помощь в создании резюме, встречи с талантологом, психологом, работодателями и другое. С момента открытия центра в марте этого года в его мероприятиях приняли участие уже почти 7 тысяч молодых людей, в 2025 году здесь планируют принять 36 тысяч человек.
"Работа с кадрами у нас комплексная – помогаем и соискателям, и работодателям. 26 персональных менеджеров закреплены за 900 предприятиями", – отметил губернатор.
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Липецкой области увеличат финансирование на строительство соцжилья
5 августа, 14:32
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала