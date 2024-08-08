https://ria.ru/20240808/karera-1964984783.html

Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области

Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области - РИА Новости, 08.08.2024

Проект карьерного сопровождения студентов стартует в Липецкой области

В Липецкой области в ближайшее время стартует проект карьерного сопровождения студентов - первокурсников, которым к моменту окончания вуза помогут определиться... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:56

2024-08-08T16:56

2024-08-08T16:56

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964983524_0:199:2350:1521_1920x0_80_0_0_b80921f0ff63c788a20233376cdd4c39.jpg

ЛИПЕЦК, 8 авг - РИА Новости. В Липецкой области в ближайшее время стартует проект карьерного сопровождения студентов - первокурсников, которым к моменту окончания вуза помогут определиться с дальнейшим местом работы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что сейчас аналогичная работа ведется с выпускниками вузов и учреждений специального профессионального образования (СПО). Их подключают к сервису "Патронаж", где через чат-бот предлагают вакансии, помогают составить резюме и подготовиться к собеседованию. Новый формат предполагает, что поиск будущих рабочих мест для сегодняшних первокурсников начнется с начала их обучения в вузе или учреждениях СПО. По словам Артамонова, проект получил одобрение в министерстве труда и социальной защиты России. Там считают, что за время обучения студенты смогут собрать хорошее портфолио, понять, где смогут работать после выпуска и выстроить открытый диалог с будущим работодателем. В этом им помогут карьерные консультанты, которые будут сопровождать студентов все годы обучения. Как рассказал губернатор, ранней профориентацией в Липецкой области занимаются, начиная с подросткового возраста - с 14 до 35 лет. Для этого в регионе специально создан Центр молодежной карьеры. Там молодым людям предлагают комплекс услуг: профориентационную диагностику, составление индивидуального плана развития карьеры, помощь в создании резюме, встречи с талантологом, психологом, работодателями и другое. С момента открытия центра в марте этого года в его мероприятиях приняли участие уже почти 7 тысяч молодых людей, в 2025 году здесь планируют принять 36 тысяч человек. "Работа с кадрами у нас комплексная – помогаем и соискателям, и работодателям. 26 персональных менеджеров закреплены за 900 предприятиями", – отметил губернатор.

https://ria.ru/20240808/kapremont-1964843203.html

https://ria.ru/20240805/finansirovanie-1964174610.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов