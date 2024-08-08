https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область

Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область

По понятным причинам к событиям в Курской области сейчас приковано повышенное внимание — как в России, так и за рубежом. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:00

2024-08-08T08:00

2024-08-08T08:05

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украина

владимир путин

дональд трамп

киев

вооруженные силы украины

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аналитика

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По понятным причинам к событиям в Курской области сейчас приковано повышенное внимание — как в России, так и за рубежом.При этом "зоны ответственности" распределились самым логичным образом: российская армия и спецслужбы решительно уничтожают на нашей "старой" территории отряды украинских террористов-смертников (счет идет на сотни), а западные СМИ и целый ряд сверхуважаемых российских диван-каналов с полным знанием дела в унисон размышляют о сути хитрых планов Киева и ищут интересантов и виновных.Правда, глубина этой аналитики вчистую проигрывает битву тазику с резиновой уточкой.Пройдемся для интереса по экспертным мнениям "оттуда", где за неимением лучшего также цитируют и диванную аналитику "отсюда".CNN: "Это может быть попытка отвлечь российские силы с других участков. На фоне негативного развития событий по всей линии фронта для Киева успешное вторжение может помочь поднять дух у его войск и гражданского населения".Reuters: "Боевые действия в районе Суджи приходятся на критический момент в войне: Украина теряет территории и Киев боится, что американская помощь может прекратиться в случае победы Дональда Трампа на выборах в ноябре. Украина стремится получить максимально сильную позицию на переговорах, сковывая российские силы и демонстрируя Западу, что Киев все еще может проводить крупные операции".The Sun: "Целью вторжения со стороны украинцев может быть создание неуверенности, чтобы Россия отвлекала ценные людские ресурсы для защиты границы".NBC: "Возникает вопрос: зачем Украина устроила интервенцию на российскую территорию с использованием регулярной армии на фоне того, что она истекает кровью на восточном участке фронта. Украине, может быть, просто нужна "красивая история для новостей" для местной аудитории или для того, чтобы попасть в заголовки на Западе. С учетом трудной ситуации около Покровска и Торецка в долгосрочной перспективе это может принести Украине больше вреда, чем пользы".The New York Times: "Военные аналитики говорят, что атака может быть попыткой отвлечь российские войска с фронта и облегчить нажим на украинские подразделения, с трудом сдерживающие российское наступление. (Но) с оперативной и стратегической точки зрения эта атака имеет нулевой смысл и выглядит как колоссальная трата людей и ресурсов, нужных в других местах".Можно долго с блокнотиком разбираться в мотивах бешеной собаки, загнанной в угол и пытающейся кусаться, а можно просто ее пристрелить — чем сейчас и занимается наша армия.На совещании с президентом России Владимиром Путиным глава Генштаба ВС Герасимов был немногословен: "Продвижение украинских боевиков вглубь России на курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения группировки "Север" продолжают уничтожать противника в приграничных районах. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу".Характерно, что победные тикток-видео от боевиков ВСУ с нашей территории кардинально отличаются от реальной обстановки на "той стороне": в 23 населенных пунктах Сумской области (граничащей с Курской областью России) вчера объявили срочную обязательную эвакуацию населения. Собака знает, чье мясо съела и каким будет ответ хозяина.Истинные мотивы и хитрые планы киевской шарашкиной конторы, даже если они есть, не имеют никакого значения, потому что конец для украинских террористов будет один — и он будет жестоким.Как прилежные ученики всех тех, кто пытался победить Россию и весь мир, украинские власти добросовестно повторяют каждое наступление на грабли, неизбежно ускоряющее катастрофический конец. В этой связи нынешняя террористическая вылазка ВСУ до боли напоминает последние агонизирующие рывки сначала кайзеровской, а потом нацистской Германии.В последний период Первой мировой войны Германия уже не имела вообще никаких шансов победить — и капитуляция была только вопросом времени. И у кайзера Вильгельма II созрел гениальный план: нанести мощный, концентрированный удар с целью выхода к Парижу и таким образом "усилить свои будущие переговорные позиции".Операция, получившая название "Кайзершлахт" ("Битва императора"), началась в марте 1918 года и на первом этапе даже принесла некоторые успехи (удалось дойти до Реймса). Но чуда, естественно, не произошло, и к августу немецкие войска сдулись, так и не добившись паники и улучшения условий переговоров. Немецкие войска были отброшены на исходные позиции, а через три месяца кайзер подписал капитуляцию на условиях противника.Похожий "прорыв отчаяния" состоялся в марте 1945-го, когда вермахт предпринял последнюю во Второй мировой войне попытку крупномасштабного наступления против советских войск, которое получило название "Весеннее пробуждение", или "Битва при озере Балатон".На тот момент масштабное и быстрое наступление наших войск между Вислой и Одером поставило гитлеровский рейх на край пропасти. Было очевидно, что оставшиеся до Берлина 60-70 километров наши части преодолеют одним стремительным броском.И тут у "гениального полководца" Гитлера появился хитрый план: неожиданным броском пробить порядки Красной армии (включающие болгарские и югославские соединения) и сконцентрировать самые боеспособные соединения на территории Южной Германии, Австрии, части Венгрии, Чехии и альпийских районов Северной Италии, чтобы создать там "альпийскую крепость". Имея за спиной два оставшихся нефтеносных района в Венгрии и Восточной Австрии, необходимых для обеспечения армии топливом, Гитлер планировал держаться там как можно дольше, чтобы выжать наилучшие условия "почетного мира" (см. "справедливый мир" Зеленского) с учетом определенных разногласий между СССР и западными союзниками.Гитлеровцы в результате неожиданного броска продвинулись к Будапешту на 30 километров, но фронт прорвать им не удалось. Враг был остановлен, большей частью уничтожен, а главное — сломлен морально, в результате чего Гитлер приказал солдатам и офицерам 6-й танковой армии СС, наносившей главный удар, спороть почетные нарукавные повязки с его именем.Шестнадцатого марта, на следующий день после провала "рывка отчаяния" Гитлера, началось советское наступление на Вену.Через 54 дня гитлеровская Германия прекратила свое существование, а над Рейхстагом было поднято Знамя Победы.

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https://ria.ru/20240807/rossiya-1964513860.html

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Кадры поражения военной техники ВСУ Кадры поражения военной техники ВСУ 2024-08-08T08:00 true PT0M50S

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

россия, украина, владимир путин, дональд трамп, киев, вооруженные силы украины, nbc, аналитика