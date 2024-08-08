Юрист прокомментировал атаку ВСУ в Курской области
Юрист: действия ВСУ в курском приграничье можно расценить как гостерроризм
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Атаку украинских войск на приграничные районы Курской области по нормам международного гуманитарного права можно считать военным преступлением или актом государственного терроризма, заявил РИА Новости почетный адвокат РФ, член совета "Офицеры России" Дмитрий Краснов.
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"Украинская провокация, устроенная в приграничных районах Курской области, может расцениваться как военное преступление и сравнимо с актом государственного терроризма. Доказательств этому предостаточно. В соответствии с нормами международного гуманитарного права, подобные неизбирательные нападения запрещены, как и целенаправленные атаки на мирное население", - сказал Краснов.
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"Поэтому юридически верно говорить не о военных преступлениях, совершенных конкретными единичными лицами, а о государственном терроризме, в который вовлекли целую нацию", - заявил Краснов.
Кроме того, согласно международному гуманитарному праву, поставки оружия стороне конфликта могут производиться только в том случае, если государство-получатель не совершает серьезных нарушений законов и обычаев войны.
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"Украина давно должна была попасть под тотальное эмбарго, но международное гуманитарное право не работает", - добавил эксперт.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Есть убитые и раненые среди гражданского населения на территории приграничных с Украиной районов Курской области. Продвижения ВСУ в этих районах за прошедшие сутки не допущено, уничтожение формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, уточнили в военном ведомстве.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.