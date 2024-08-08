https://ria.ru/20240808/jurist-1964940803.html

Юрист прокомментировал атаку ВСУ в Курской области

Юрист прокомментировал атаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.08.2024

Юрист прокомментировал атаку ВСУ в Курской области

Атаку украинских войск на приграничные районы Курской области по нормам международного гуманитарного права можно считать военным преступлением или актом... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:02

2024-08-08T15:02

2024-08-08T15:37

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

офицеры россии

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Атаку украинских войск на приграничные районы Курской области по нормам международного гуманитарного права можно считать военным преступлением или актом государственного терроризма, заявил РИА Новости почетный адвокат РФ, член совета "Офицеры России" Дмитрий Краснов. "Украинская провокация, устроенная в приграничных районах Курской области, может расцениваться как военное преступление и сравнимо с актом государственного терроризма. Доказательств этому предостаточно. В соответствии с нормами международного гуманитарного права, подобные неизбирательные нападения запрещены, как и целенаправленные атаки на мирное население", - сказал Краснов. Действия Киева, по его словам, имеют состав преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт). С начала конфликта на Донбассе Украина стала террористическим государством и только увеличивает размах террора при поддержке западных спонсоров, отметил юрист. "Поэтому юридически верно говорить не о военных преступлениях, совершенных конкретными единичными лицами, а о государственном терроризме, в который вовлекли целую нацию", - заявил Краснов. Кроме того, согласно международному гуманитарному праву, поставки оружия стороне конфликта могут производиться только в том случае, если государство-получатель не совершает серьезных нарушений законов и обычаев войны. "Украина давно должна была попасть под тотальное эмбарго, но международное гуманитарное право не работает", - добавил эксперт. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий ВСУ потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Есть убитые и раненые среди гражданского населения на территории приграничных с Украиной районов Курской области. Продвижения ВСУ в этих районах за прошедшие сутки не допущено, уничтожение формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается, уточнили в военном ведомстве. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240807/ataka-1964752889.html

https://ria.ru/20240807/putin-1964652638.html

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Уничтожение самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ Минобороны публикует кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-08T15:02 true PT0M11S

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курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, офицеры россии