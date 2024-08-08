https://ria.ru/20240808/izrail-1964976406.html

Израиль нанес авиаудары по двум школам в секторе Газа

Израиль нанес авиаудары по двум школам в секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2024

Израиль нанес авиаудары по двум школам в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по двум школам на территории сектора Газа, где, по разведданным, находились командные центры палестинского... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T16:42

2024-08-08T16:42

2024-08-08T16:42

в мире

израиль

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по двум школам на территории сектора Газа, где, по разведданным, находились командные центры палестинского движения ХАМАС, сообщила в четверг пресс-служба армии в Telegram-канале. "ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам ХАМАС, внутри которых действовали террористы. Командные центры располагались на территории школ "Абдельфаттах Хамуда" и "Аз-Захра" в Дарадж-Туффахе. Эти школы использовались ХАМАС в качестве командных и контрольных центров, откуда радикалы планировали и осуществляли нападения на войска ЦАХАЛ и государство Израиль", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html

https://ria.ru/20240808/zhertvy-1964931693.html

https://ria.ru/20240808/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)