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Израиль нанес авиаудары по двум школам в секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2024
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16:42 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/izrail-1964976406.html
Израиль нанес авиаудары по двум школам в секторе Газа
Израиль нанес авиаудары по двум школам в секторе Газа - РИА Новости, 08.08.2024
Израиль нанес авиаудары по двум школам в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по двум школам на территории сектора Газа, где, по разведданным, находились командные центры палестинского... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T16:42
2024-08-08T16:42
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по двум школам на территории сектора Газа, где, по разведданным, находились командные центры палестинского движения ХАМАС, сообщила в четверг пресс-служба армии в Telegram-канале. "ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам ХАМАС, внутри которых действовали террористы. Командные центры располагались на территории школ "Абдельфаттах Хамуда" и "Аз-Захра" в Дарадж-Туффахе. Эти школы использовались ХАМАС в качестве командных и контрольных центров, откуда радикалы планировали и осуществляли нападения на войска ЦАХАЛ и государство Израиль", - говорится в сообщении армии. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html
https://ria.ru/20240808/zhertvy-1964931693.html
https://ria.ru/20240808/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль нанес авиаудары по двум школам в секторе Газа

ЦАХАЛ нанес авиаудары по двум школам на территории сектора Газа

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы на месте израильского удара по школе в секторе Газа
Палестинцы на месте израильского удара по школе в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы на месте израильского удара по школе в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по двум школам на территории сектора Газа, где, по разведданным, находились командные центры палестинского движения ХАМАС, сообщила в четверг пресс-служба армии в Telegram-канале.
"ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам ХАМАС, внутри которых действовали террористы. Командные центры располагались на территории школ "Абдельфаттах Хамуда" и "Аз-Захра" в Дарадж-Туффахе. Эти школы использовались ХАМАС в качестве командных и контрольных центров, откуда радикалы планировали и осуществляли нападения на войска ЦАХАЛ и государство Израиль", - говорится в сообщении армии.
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В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,6 тысячи человек, более 91,5 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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