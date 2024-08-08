https://ria.ru/20240808/izrail-1964826947.html

Израиль пригрозил "Хезболле" несоразмерным ответом

Израиль пригрозил "Хезболле" несоразмерным ответом - РИА Новости, 08.08.2024

Израиль пригрозил "Хезболле" несоразмерным ответом

Израиль заявил США, что, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" причинит вред израильскому гражданскому населению в рамках своих мер возмездия против... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T09:18

2024-08-08T09:18

2024-08-08T10:19

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Израиль заявил США, что, если ливанское шиитское движение "Хезболлах" причинит вред израильскому гражданскому населению в рамках своих мер возмездия против Израиля, то заплатит "непропорционально высокую цену", сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. Как отмечается, израильская сторона недавно предупредила американскую, что обеспокоена тем, что "Хезболлах" может нанести удар по населенным пунктам, если попытается атаковать военные базы в центральной части Израиля. В частности, израильские чиновники указали на "неточные" ракетные обстрелы со стороны движения. "В ходе внутренних обсуждений с США Израиль подчеркнул, что... "Хезболлах" заплатит непропорционально высокую цену, если причинит вред гражданскому населению в рамках своего возмездия", - цитирует портал слова одного высокопоставленного израильского чиновника. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. В прошлое воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html

https://ria.ru/20240223/khezbollakh-1929101180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, иран, исмаил хания, хасан насралла, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году