В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВ Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь
В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала лета ветеринарно-санитарные специалисты Московской области провели 3,794 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь на радиометрические и органолептические показатели, содержание нитратов и дозиметрию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Там отметили, что по результатам этих исследований к продаже не было допущено порядка 108 килограммов продукции, которая не соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям.
Ранее специалисты Минсельхоза Подмосковья рассказали, что приобретать бахчевые необходимо только в проверенных местах и в официальных точках продажи – развалах, их в области 236. Каждая такая локация внесена в схему размещения, имеет заключенный договор и отмечена QR-кодом с подробной информацией об объекте, хозяйствующем лице, периоде размещения.
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25 января, 18:27