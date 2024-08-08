https://ria.ru/20240808/issledovaniya-1965033426.html

В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь

В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь - РИА Новости, 08.08.2024

В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь

С начала лета ветеринарно-санитарные специалисты Московской области провели 3,794 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь на радиометрические и... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:38

2024-08-08T19:38

2024-08-08T19:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала лета ветеринарно-санитарные специалисты Московской области провели 3,794 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь на радиометрические и органолептические показатели, содержание нитратов и дозиметрию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Там отметили, что по результатам этих исследований к продаже не было допущено порядка 108 килограммов продукции, которая не соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям. Ранее специалисты Минсельхоза Подмосковья рассказали, что приобретать бахчевые необходимо только в проверенных местах и в официальных точках продажи – развалах, их в области 236. Каждая такая локация внесена в схему размещения, имеет заключенный договор и отмечена QR-кодом с подробной информацией об объекте, хозяйствующем лице, периоде размещения.

https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)