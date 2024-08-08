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В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь - РИА Новости, 08.08.2024
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Новости Подмосковья
 
19:38 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/issledovaniya-1965033426.html
В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь
В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь - РИА Новости, 08.08.2024
В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь
С начала лета ветеринарно-санитарные специалисты Московской области провели 3,794 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь на радиометрические и... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:38
2024-08-08T19:38
новости подмосковья
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала лета ветеринарно-санитарные специалисты Московской области провели 3,794 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь на радиометрические и органолептические показатели, содержание нитратов и дозиметрию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Там отметили, что по результатам этих исследований к продаже не было допущено порядка 108 килограммов продукции, которая не соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям. Ранее специалисты Минсельхоза Подмосковья рассказали, что приобретать бахчевые необходимо только в проверенных местах и в официальных точках продажи – развалах, их в области 236. Каждая такая локация внесена в схему размещения, имеет заключенный договор и отмечена QR-кодом с подробной информацией об объекте, хозяйствующем лице, периоде размещения.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВ Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь
В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
В Подмосковье провели 3,7 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала лета ветеринарно-санитарные специалисты Московской области провели 3,794 тысячи лабораторных исследований арбузов и дынь на радиометрические и органолептические показатели, содержание нитратов и дозиметрию, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Там отметили, что по результатам этих исследований к продаже не было допущено порядка 108 килограммов продукции, которая не соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям.
Ранее специалисты Минсельхоза Подмосковья рассказали, что приобретать бахчевые необходимо только в проверенных местах и в официальных точках продажи – развалах, их в области 236. Каждая такая локация внесена в схему размещения, имеет заключенный договор и отмечена QR-кодом с подробной информацией об объекте, хозяйствующем лице, периоде размещения.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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