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Власти Курской области сообщили о DDoS-атаке на интернет-ресурсы региона
Власти Курской области сообщили о DDoS-атаке на интернет-ресурсы региона - РИА Новости, 08.08.2024
Власти Курской области сообщили о DDoS-атаке на интернет-ресурсы региона
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и временно недоступны, сообщило региональное правительство... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:29
2024-08-08T13:29
2024-08-08T13:32
курская область
технологии
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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и временно недоступны, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале."Сегодня интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны. Специалисты регионального министерства цифрового развития и связи прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области", - говорится в сообщении правительства.
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курская область, технологии
Курская область, Технологии
Власти Курской области сообщили о DDoS-атаке на интернет-ресурсы региона
Власти Курской области сообщили о массированной DDoS-атаке на ресурсы региона