https://ria.ru/20240808/internet-1964915673.html

Власти Курской области сообщили о DDoS-атаке на интернет-ресурсы региона

Власти Курской области сообщили о DDoS-атаке на интернет-ресурсы региона - РИА Новости, 08.08.2024

Власти Курской области сообщили о DDoS-атаке на интернет-ресурсы региона

Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и временно недоступны, сообщило региональное правительство... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:29

2024-08-08T13:29

2024-08-08T13:32

курская область

технологии

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БЕЛГОРОД, 8 авг - РИА Новости. Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, многие сервисы вышли из строя и временно недоступны, сообщило региональное правительство в своем Telegram-канале."Сегодня интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны. Специалисты регионального министерства цифрового развития и связи прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов администрации Курской области", - говорится в сообщении правительства.

https://ria.ru/20240808/kurskoe-1964878031.html

курская область

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2024

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курская область, технологии