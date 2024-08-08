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Инспектор, за взятку пропустивший машину с преступниками, получил три года - РИА Новости, 08.08.2024
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18:20 08.08.2024 (обновлено: 18:32 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/inspektor-1965012176.html
Инспектор, за взятку пропустивший машину с преступниками, получил три года
Инспектор, за взятку пропустивший машину с преступниками, получил три года - РИА Новости, 08.08.2024
Инспектор, за взятку пропустивший машину с преступниками, получил три года
Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взятки в размере 30 тысяч рублей от пытавшегося сбежать... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T18:20
2024-08-08T18:32
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взятки в размере 30 тысяч рублей от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве байкера из-за спора о парковке в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд назначил Бовтунову наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года", - рассказал собеседник агентства.По версии следствия, Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, управляемый Шахином Аббасовым. Как отмечает ведомство, водитель, не имея водительского удостоверения, чтобы избежать задержания предложил взятку инспектору ДПС, который согласился и указал счет, куда водителю следовало перевести 30 тысяч рублей. Инспектор был уволен.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
https://ria.ru/20240807/general-1964578725.html
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происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
Инспектор, за взятку пропустивший машину с преступниками, получил три года

Инспектор ГИБДД, за взятку пропустивший машину с преступниками, получил 3 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взятки в размере 30 тысяч рублей от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве байкера из-за спора о парковке в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Бовтунову наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года", - рассказал собеседник агентства.
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7 августа, 10:32
По версии следствия, Бовтунов, находясь на службе, остановил автомобиль, управляемый Шахином Аббасовым. Как отмечает ведомство, водитель, не имея водительского удостоверения, чтобы избежать задержания предложил взятку инспектору ДПС, который согласился и указал счет, куда водителю следовало перевести 30 тысяч рублей. Инспектор был уволен.
По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего московского байкера Кирилла Ковалева, который сделал водителю замечание. Тот напал на него, избил и ударил ножом в живот. От полученных травм москвич скончался. Правоохранители задержали родственников Аббасова, а позднее и самого молодого человека, пытавшегося скрыться. Шахину Аббасову предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, другим фигурантам – пособничество в убийстве.
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