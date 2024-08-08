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В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/infrastruktura-1965030568.html
В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 08.08.2024
В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в четверг, что в результате обстрела повреждения получила инфраструктура Никопольского района... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:27
2024-08-08T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
николай лукашук
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в четверг, что в результате обстрела повреждения получила инфраструктура Никопольского района Днепропетровской области Украины. "Трудный день для Никопольского района. В общей сложности по району было более трех десятков атак... Повреждены инфраструктура... коммунальное предприятие, пожарная часть... линии электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры

Днепропетровские власти утверждают, что в области поражена инфраструктура

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкВид на Днепропетровск
Вид на Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в четверг, что в результате обстрела повреждения получила инфраструктура Никопольского района Днепропетровской области Украины.
"Трудный день для Никопольского района. В общей сложности по району было более трех десятков атак... Повреждены инфраструктура... коммунальное предприятие, пожарная часть... линии электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаНиколай ЛукашукВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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