https://ria.ru/20240808/infrastruktura-1965030568.html

В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры

В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 08.08.2024

В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в четверг, что в результате обстрела повреждения получила инфраструктура Никопольского района... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:27

2024-08-08T19:27

2024-08-08T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

николай лукашук

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c4ee73aba7fb58557f8345ea77112f.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил в четверг, что в результате обстрела повреждения получила инфраструктура Никопольского района Днепропетровской области Украины. "Трудный день для Никопольского района. В общей сложности по району было более трех десятков атак... Повреждены инфраструктура... коммунальное предприятие, пожарная часть... линии электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале, при этом не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф