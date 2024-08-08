https://ria.ru/20240808/infektsiya-1964945809.html

В Петербурге приостановили работу детского фонда

В Петербурге приостановили работу детского фонда - РИА Новости, 08.08.2024

В Петербурге приостановили работу детского фонда

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на 35 суток приостановил работу гуманитарно-социального детского фонда "Дельфин", где выявлена антисанитария, сообщила... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:20

2024-08-08T15:20

2024-08-08T15:25

происшествия

здоровье - общество

санкт-петербург

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на 35 суток приостановил работу гуманитарно-социального детского фонда "Дельфин", где выявлена антисанитария, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Городское управление Роспотребнадзора в третьей декаде июля информировало об очаге острой кишечной инфекции в частном детском саду "Дельфин" на улице Валерия Гаврилина и в одноименном гуманитарно-социальном детском фонде (ГСДФ). На тот момент были госпитализированы восемь детей, а в общей сложности зафиксировано 26 случаев заболевания. При этом нарушения санитарных норм сводились не только к отсутствию уборки и дезинфекции, но и к пренебрежению стиркой постельного белья, отмечали в Роспотребнадзоре. Накануне Выборгский райсуд приостановил работу частного детского сада на 35 суток, начиная с 25 июля. Как информирует судебная пресс-служба, аналогичное решение вынесено и в отношении детского фонда. "Выборгский районный суд привлек к административной ответственности Санкт-Петербургский гуманитарно-социальный детский фонд "Дельфин" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – ред.)... Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 35 суток", – говорится в сообщении. Как уточняется, срок исчисляется с 25 июля.

https://ria.ru/20240806/sud-1964494918.html

https://ria.ru/20240725/infektsiya-1962005999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)