Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге приостановили работу детского фонда - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 08.08.2024 (обновлено: 15:25 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/infektsiya-1964945809.html
В Петербурге приостановили работу детского фонда
В Петербурге приостановили работу детского фонда - РИА Новости, 08.08.2024
В Петербурге приостановили работу детского фонда
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на 35 суток приостановил работу гуманитарно-социального детского фонда "Дельфин", где выявлена антисанитария, сообщила... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:20
2024-08-08T15:25
происшествия
здоровье - общество
санкт-петербург
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953796144_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_53bfccb59b90a940b812814ef64ba20d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на 35 суток приостановил работу гуманитарно-социального детского фонда "Дельфин", где выявлена антисанитария, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Городское управление Роспотребнадзора в третьей декаде июля информировало об очаге острой кишечной инфекции в частном детском саду "Дельфин" на улице Валерия Гаврилина и в одноименном гуманитарно-социальном детском фонде (ГСДФ). На тот момент были госпитализированы восемь детей, а в общей сложности зафиксировано 26 случаев заболевания. При этом нарушения санитарных норм сводились не только к отсутствию уборки и дезинфекции, но и к пренебрежению стиркой постельного белья, отмечали в Роспотребнадзоре. Накануне Выборгский райсуд приостановил работу частного детского сада на 35 суток, начиная с 25 июля. Как информирует судебная пресс-служба, аналогичное решение вынесено и в отношении детского фонда. "Выборгский районный суд привлек к административной ответственности Санкт-Петербургский гуманитарно-социальный детский фонд "Дельфин" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – ред.)... Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 35 суток", – говорится в сообщении. Как уточняется, срок исчисляется с 25 июля.
https://ria.ru/20240806/sud-1964494918.html
https://ria.ru/20240725/infektsiya-1962005999.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953796144_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_1c2093ba4e6c6ad2eaac66f0f2d6c0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Петербурге приостановили работу детского фонда

Детский фонд "Дельфин" в Петербурге закрыли на 35 дней из-за кишечной инфекции

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на 35 суток приостановил работу гуманитарно-социального детского фонда "Дельфин", где выявлена антисанитария, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Городское управление Роспотребнадзора в третьей декаде июля информировало об очаге острой кишечной инфекции в частном детском саду "Дельфин" на улице Валерия Гаврилина и в одноименном гуманитарно-социальном детском фонде (ГСДФ). На тот момент были госпитализированы восемь детей, а в общей сложности зафиксировано 26 случаев заболевания. При этом нарушения санитарных норм сводились не только к отсутствию уборки и дезинфекции, но и к пренебрежению стиркой постельного белья, отмечали в Роспотребнадзоре. Накануне Выборгский райсуд приостановил работу частного детского сада на 35 суток, начиная с 25 июля.
Суд - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Суд приостановил работу частного детсада в Петербурге
6 августа, 18:40
Как информирует судебная пресс-служба, аналогичное решение вынесено и в отношении детского фонда.
«
"Выборгский районный суд привлек к административной ответственности Санкт-Петербургский гуманитарно-социальный детский фонд "Дельфин" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – ред.)... Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 35 суток", – говорится в сообщении.
Как уточняется, срок исчисляется с 25 июля.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В детском лагере под Петербургом выявили очаг норовируса
25 июля, 17:37
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала