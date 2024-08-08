В Петербурге приостановили работу детского фонда
Детский фонд "Дельфин" в Петербурге закрыли на 35 дней из-за кишечной инфекции
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на 35 суток приостановил работу гуманитарно-социального детского фонда "Дельфин", где выявлена антисанитария, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Городское управление Роспотребнадзора в третьей декаде июля информировало об очаге острой кишечной инфекции в частном детском саду "Дельфин" на улице Валерия Гаврилина и в одноименном гуманитарно-социальном детском фонде (ГСДФ). На тот момент были госпитализированы восемь детей, а в общей сложности зафиксировано 26 случаев заболевания. При этом нарушения санитарных норм сводились не только к отсутствию уборки и дезинфекции, но и к пренебрежению стиркой постельного белья, отмечали в Роспотребнадзоре. Накануне Выборгский райсуд приостановил работу частного детского сада на 35 суток, начиная с 25 июля.
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Как информирует судебная пресс-служба, аналогичное решение вынесено и в отношении детского фонда.
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"Выборгский районный суд привлек к административной ответственности Санкт-Петербургский гуманитарно-социальный детский фонд "Дельфин" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения – ред.)... Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 35 суток", – говорится в сообщении.
Как уточняется, срок исчисляется с 25 июля.
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