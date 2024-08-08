https://ria.ru/20240808/harkov-1965070880.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 08.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:39

2024-08-08T23:39

2024-08-08T23:47

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Вскоре после этого телеканал сообщил о новой серии взрывов в городе. Другие подробности не приводятся.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области сохраняется уже более пяти часов, с 17.36 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html

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Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны опубликовало очередные кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области 2024-08-08T23:39 true PT0M23S

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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины