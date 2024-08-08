Украинские СМИ сообщили о третьей подряд серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела третья серия взрывов за 20 минут
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Третья серия взрывов прозвучала в Харькове за 20 минут, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"В Харькове слышно еще одну серию взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Ранее телеканал сообщал о двух сериях взрывов в городе в 23.05 и 23.12 мск. Подробности не приводятся.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Харьковской области сохраняется уже более пяти часов, с 17.36 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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