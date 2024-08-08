https://ria.ru/20240808/groza-1964932307.html
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде - РИА Новости, 08.08.2024
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде
Спасатели предупредили о кратковременном дожде, ливне и грозе в Москве. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:37
2024-08-08T14:37
2024-08-08T15:02
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гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экология в россии
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, ливне и грозе в Москве. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 08 августа местами в Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС России. Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают водителей снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20240808/dozhd-1964927866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии
Общество, Москва, Россия, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Экология в России
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде
МЧС предупредило о кратковременном дожде, ливне и грозе в Москве