https://ria.ru/20240808/groza-1964932307.html

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде - РИА Новости, 08.08.2024

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде

Спасатели предупредили о кратковременном дожде, ливне и грозе в Москве. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:37

2024-08-08T14:37

2024-08-08T15:02

общество

москва

россия

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954242955_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_896248d25e04ed1627ba9023d6ceb21f.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о кратковременном дожде, ливне и грозе в Москве. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 21.00 часа 08 августа местами в Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС России. Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают водителей снизить скорость, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20240808/dozhd-1964927866.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экология в россии