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Уточнен порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне - РИА Новости, 08.08.2024
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23:17 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/gostayna-1965067786.html
Уточнен порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне
Уточнен порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне - РИА Новости, 08.08.2024
Уточнен порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве органов госвласти, наделенных полномочиями, распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:17
2024-08-08T23:17
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве органов госвласти, наделенных полномочиями, распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне, устанавливать в подведомственных им органах и организациях порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом предусматривается право соответствующих органов госвласти устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим гостайну, учитывающий специфику решаемых ими задач, по согласованию с ФСБ России. Также расширяется понятие "профессиональная тайна органов ФСБ", туда включается информация, разглашение которой может создать условия, препятствующие выполнению задач, возложенных на службу, а также ввести запрет на распространение этой информации любыми лицами, получившими к ней доступ. В рамках обеспечения собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности закрепляется возможность обработки персональных данных военнослужащих и гражданского персонала указанных органов без согласия субъекта персональных данных. В целях конкретизации полномочий ФСБ России и приведения их в соответствие с Воздушным кодексом Российской Федерации также устанавливается возможность получения органами ФСБ аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов, светотехнического, инженерно-авиационного, аэродромного, аварийно-спасательного и другого обеспечения полетов воздушных судов. Кроме того, на ФНС России возлагается обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния), о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи о данных фактах.
https://ria.ru/20240808/putin-1964979401.html
https://ria.ru/20240520/putin-1947302545.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Уточнен порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне

Подписан закон, уточняющий порядок оформления и прекращения допуска к гостайне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве органов госвласти, наделенных полномочиями, распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне, устанавливать в подведомственных им органах и организациях порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Документом предусматривается право соответствующих органов госвласти устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим гостайну, учитывающий специфику решаемых ими задач, по согласованию с ФСБ России.
Также расширяется понятие "профессиональная тайна органов ФСБ", туда включается информация, разглашение которой может создать условия, препятствующие выполнению задач, возложенных на службу, а также ввести запрет на распространение этой информации любыми лицами, получившими к ней доступ.
В рамках обеспечения собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности закрепляется возможность обработки персональных данных военнослужащих и гражданского персонала указанных органов без согласия субъекта персональных данных.
В целях конкретизации полномочий ФСБ России и приведения их в соответствие с Воздушным кодексом Российской Федерации также устанавливается возможность получения органами ФСБ аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов, светотехнического, инженерно-авиационного, аэродромного, аварийно-спасательного и другого обеспечения полетов воздушных судов.
Кроме того, на ФНС России возлагается обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния), о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи о данных фактах.
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РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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