https://ria.ru/20240808/gostayna-1965067786.html

Уточнен порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне

Уточнен порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне - РИА Новости, 08.08.2024

Уточнен порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве органов госвласти, наделенных полномочиями, распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:17

2024-08-08T23:17

2024-08-08T23:17

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве органов госвласти, наделенных полномочиями, распоряжаться сведениями, отнесенными к гостайне, устанавливать в подведомственных им органах и организациях порядок оформления и прекращения допуска граждан к гостайне. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом предусматривается право соответствующих органов госвласти устанавливать порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне, а также их доступа к сведениям, составляющим гостайну, учитывающий специфику решаемых ими задач, по согласованию с ФСБ России. Также расширяется понятие "профессиональная тайна органов ФСБ", туда включается информация, разглашение которой может создать условия, препятствующие выполнению задач, возложенных на службу, а также ввести запрет на распространение этой информации любыми лицами, получившими к ней доступ. В рамках обеспечения собственной безопасности органов Федеральной службы безопасности закрепляется возможность обработки персональных данных военнослужащих и гражданского персонала указанных органов без согласия субъекта персональных данных. В целях конкретизации полномочий ФСБ России и приведения их в соответствие с Воздушным кодексом Российской Федерации также устанавливается возможность получения органами ФСБ аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов, светотехнического, инженерно-авиационного, аэродромного, аварийно-спасательного и другого обеспечения полетов воздушных судов. Кроме того, на ФНС России возлагается обязанность предоставлять в ФСБ России сведения, содержащиеся в ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния), о государственной регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, а также сведения о внесении исправлений или изменений в записи о данных фактах.

https://ria.ru/20240808/putin-1964979401.html

https://ria.ru/20240520/putin-1947302545.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)