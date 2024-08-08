https://ria.ru/20240808/gospodderzhka-1964889231.html

Легко и просто: как бизнес речных прогулок расширяется по господдержке

Легко и просто: как бизнес речных прогулок расширяется по господдержке - РИА Новости, 08.08.2024

Легко и просто: как бизнес речных прогулок расширяется по господдержке

Лето – хорошее время для сезонного бизнеса. Есть возможность продавать сезонные товары, организовать заготовку дров, продавать квас и мороженное, заняться... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:56

2024-08-08T12:56

2024-08-08T12:56

твой бизнес

поддержка бизнеса

нижегородская область

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калуга

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Лето – хорошее время для сезонного бизнеса. Есть возможность продавать сезонные товары, организовать заготовку дров, продавать квас и мороженное, заняться детским аквагримом или придумать собственную экскурсию, вариантов много. Особенно смелые и предприимчивые решаются запустить свое дело в сфере проката водного транспорта и организации прогулок на лодках и катерах по рекам. По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" открыть бизнес стало проще. Подробнее о том, какие меры помогают россиянам в этой нише – в материале РИА Новости.Член генсовета "Деловой России", зампредседателя комитета по туризму "Деловой России" Леонид Гункевич отметил, что речной круизный туризм в России за последние несколько лет приобрел особую актуальность. С 2022 года в среднем на 10–15% ежегодно растет число круизных туристов. В 2023 году их число составило около 400 тысяч человек. Ввиду вышеуказанной актуальности, тема развития водного туризма находится на особом контроле не только у государственных органов, но и у президента РФ Владимира Путина."Развитие бизнеса в нише речных прогулок и проката водного транспорта за последние годы стало возможным благодаря значительной государственной поддержке, в частности, через национальные проекты "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Малое и среднее предпринимательство", - сказал Гункевич.По его словам, в период с 2020 по 2023 годы было выделено более двух миллиардов рублей на создание и обустройство визит-центров, экологических троп и туристических маршрутов. Также президент РФ поручил начать финансирование программы льготного лизинга гражданских судов, что позволит построить дополнительно не менее 299 пассажирских судов до 2035 года. Кроме того, созданные и благоустроенные кемпинговые площадки, экотропы и туристические маршруты поспособствуют повышению привлекательности речного туризма и другое.В свою очередь, член генерального совета "Деловой России", координатор "Деловой России" по ЦФО Дмитрий Аббакумов отметил, что внутренний турпоток растет приблизительно на 30% уже третий год подряд. Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" помогает малому бизнесу в сфере развития речного транспорта по различным направлениям. Например, это доступность кредитных ресурсов по более низким ставкам.Он добавил, что также это и участие в международных и всероссийских выставках, где можно найти партнеров и инвесторов для своей бизнес идеи. В центрах "Мой бизнес" можно получить бесплатную для предпринимателя юридическую или налоговую консультацию, в части технической реализации проекта помогают региональные центры компетенций, где созданы условия для экспертизы и доработки проектов.Капитан в речном плаванииПредприниматель из Астраханской области Николай Новокшонов – капитан дальнего следования, со стажем более 30 лет, три года назад решил организовать сервис водных прогулок на катерах "Ветерок на Волге". Региональный Центр "Мой бизнес" помог получить Новокшонову льготные займы, на которые он приобрел новые маломерные суда, мощные двигатели, тенты и необходимое дополнительное оборудование.Так, с помощью финансовой господдержки по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" команда компании растет и развивается, проводя уже четвертый бизнес-сезон. На данный момент жители и гости города могут не только заказать обзорную прогулку по Волге вдоль набережной и туры на лотос, но и индивидуально арендовать катер для своего мероприятия, а также съездить в дельту Волги прямо из центра города.Кроме того, забронировать прогулки можно онлайн."Сейчас мы на стадии развития, поэтому активно реинвестируем всю прибыль в бизнес, чтобы наш сервис становился еще удобнее и комфортнее", - сказал Новокшонов РИА Новости.Семейный бизнес в речных турахТатьяна и Олег Моторкины уже почти пять лет ведут семейный бизнес в Калужской области. Они запустили речные экскурсионные туры "Лето на Оке" и с 2019 года развивают это направление. За прошлый год более 12 тысяч человек отдохнули вместе с их проектом, а центр "Мой Бизнес" помог предпринимателям в начале пути не только разработать бизнес-план для получения льготного кредита, но и разобраться с юридическими вопросами."Летом сразу стало понятно, что речные прогулки пользуются спросом. Через год подвернулась возможность приобрести второй теплоход, очень удачный проект на воздушной подушке, скоростной. Мы ухватились за нее, и здесь опять-таки помог кредит государственного фонда поддержки предпринимательства. Сейчас степенный теплоход "Иван Ципулин" катает калужан и гостей города на полуторачасовых рейсах с экскурсоводами и аниматорами, а скоростной "Альтаир" доставляет туристов к Кольцовским пещерам, в Алексин, Тарусу и Поленово", - сообщила Татьяна Моторкина РИА Новости.По ее словам, центр "Мой бизнес" всегда дает консультации по текущим вопросам, сообщает о новых мерах поддержки и приглашает на полезные мероприятия. В начале пути специалисты Центра также помогли с бизнес-планом и регистрацией.Например, на второй год работы Моторкины получили субсидию на рекламу, в Центре разработали красивые баннеры, печатную и сувенирную продукцию. В этом году предприниматели участвовали в работе выставки "Россия" на ВДНХ, проводили мастер-классы и рассказывали, почему стоит приехать в Калугу.Впереди у предпринимателей еще много работы. На данный момент встал вопрос инфраструктуры, так как место ожидания теплохода должно быть красивым. Моторкины планируют воплотить данный проект в жизнь и сделать пристань, обратившись снова за господдержкой.Водные прогулки на катамаранеСамозанятый из Нижегородской области Максим Рожденкин организовал свой бизнес – водные прогулки на катамаране. Он стал участником специальной ярмарки для самозанятых "Займись делом!", которая направлена на увеличение клиентской базы и повышение узнаваемости брендов нижегородских самозанятых."Мы с женой и детьми каждое лето обязательно ездили в Нижний Новгород, чтобы прокатиться на катамаранах и лодках. Но всегда хотелось, чтобы такая возможность появилась и у нас в Балахне", - сказал Рожденкин.Он пояснил, что в этом году решил сам занять нишу прогулок на катамаране, и помощь в запуске бизнеса ему оказали специалисты регионального центра "Мой бизнес". Они помогли правильно оформить документацию и подать заявку на получение социального контракта – 350 тысяч рублей.Рожденкин приобрел на эти деньги катамаран, водный велосипед и 15 спасательных жилетов."Там же помогли с популяризаций – я стал участником ярмарки "Займись делом!" и еще перед запуском бизнеса ознакомил балахнинцев со своим делом", – рассказал Рожденкин.По всем вопросам начинающие и действующие предприниматели могут обратиться в центр "Мой бизнес" в своем регионе. Поддержка оказывается по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

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https://ria.ru/20240725/gospodderzhka-1961977765.html

https://ria.ru/20240724/gostinitsy-1961686462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

поддержка бизнеса , нижегородская область, нижний новгород, калуга, туризм