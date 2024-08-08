https://ria.ru/20240808/gosduma-1965047207.html

В Госдуме назвали расчет Киева на смену переговорных позиций напрасным

В Госдуме назвали расчет Киева на смену переговорных позиций напрасным - РИА Новости, 08.08.2024

В Госдуме назвали расчет Киева на смену переговорных позиций напрасным

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Киев напрасно рассчитывает усилить свои переговорные позиции после атаки на Курскую... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T20:49

2024-08-08T20:49

2024-08-08T20:49

специальная военная операция на украине

россия

курская область

михаил шеремет

михаил подоляк

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Киев напрасно рассчитывает усилить свои переговорные позиции после атаки на Курскую область. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона заявил, что массированная атака ВСУ на Курскую область призвана усилить позицию Киева на возможных переговорах. "Их расчет усилить свои переговорные позиции напрасен. Их победы временны, незначительны и не повлияют на конечный разгром и уничтожение нацистской хунты. Преступный киевский режим ждет неминуемая кара. Уверен, что удар возмездия себя долго не заставит ждать", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, мирные переговоры возможны только на условиях России. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html

https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html

https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, михаил шеремет, михаил подоляк, вооруженные силы украины, украина