https://ria.ru/20240808/gosduma-1964952020.html

В Госдуме объяснили слова Подоляка об атаке на Курскую область психозом

В Госдуме объяснили слова Подоляка об атаке на Курскую область психозом - РИА Новости, 08.08.2024

В Госдуме объяснили слова Подоляка об атаке на Курскую область психозом

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал проявлением психоза озвученные советником главы офиса Владимира... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:38

2024-08-08T15:38

2024-08-08T15:38

специальная военная операция на украине

россия

курская область

дмитрий белик

михаил подоляк

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал проявлением психоза озвученные советником главы офиса Владимира Зеленского Михаилом Подоляком цели атаки ВСУ на Курскую область. Ранее Подоляк в эфире украинского телемарафона заявил, что массированная атака ВСУ на Курскую область призвана посеять панические настроения среди россиян и усилить позицию Киева на возможных переговорах. "Советники Зеленского слишком далеко оторвались от нашей земли, если искренне верят, что наступление на Курскую область как-то повлияет на переговорные позиции. Это психоз и не просто заблуждение, а отрыв от реальности с улетом в космос", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, сегодня вся Россия сплотилась вокруг стремления непросто отбросить "украинских нацистов от границы, но и уничтожить в их логове". "Вся страна в едином порыве готова бить и преследовать захватчиков, где бы они ни находились", - сказал депутат. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1964798393.html

https://ria.ru/20240808/evrokomissiya-1964936999.html

россия

курская область

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россия, курская область, дмитрий белик, михаил подоляк, вооруженные силы украины