https://ria.ru/20240808/germaniya-1965039473.html
В Германии подожгли автомобили двух политиков АдГ
В Германии подожгли автомобили двух политиков АдГ - РИА Новости, 08.08.2024
В Германии подожгли автомобили двух политиков АдГ
В Германии в ночь на четверг неизвестные подожгли в Лейпциге и Бремене автомобили двух политиков партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает издание Bild РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T20:03
2024-08-08T20:03
2024-08-08T20:03
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альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 8 авг - РИА Новости. В Германии в ночь на четверг неизвестные подожгли в Лейпциге и Бремене автомобили двух политиков партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает издание Bild со ссылкой на правоохранителей. "В ночь на четверг в Лейпциге и Бремене были совершены поджоги автомобилей политика АдГ и бывшего депутата АдГ", - пишет издание. В первом случае в Лейпциге речь идёт о двух автомобилях депутата ландтага Саксонии Хольгера Хентшеля - одно авто сгорело полностью, второе сильно повреждено. В Бремене же неизвестными был целиком сожжен микроавтобус экс-депутата в бундестаге от партии АдГ Франка Магница. В 2019 году неизвестные избили Магница, он был госпитализирован с тяжелыми травмами. Правоохранителями не исключается политический мотив в обоих случаях поджогов, ведутся расследования. АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Германии Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники АдГ часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем.
https://ria.ru/20240630/napadenie-1956453392.html
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в мире, лейпциг, германия, бремен (город), альтернатива для германии (партия)
В мире, Лейпциг, Германия, Бремен (город), Альтернатива для Германии (партия)
В Германии подожгли автомобили двух политиков АдГ
Bild: в Лейпциге и Бремене неизвестные подожгли автомобили двух политиков АдГ