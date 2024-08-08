https://ria.ru/20240808/germaniya-1964941666.html

В Германии выступили с неожиданным предложением по России

В Германии выступили с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 08.08.2024

В Германии выступили с неожиданным предложением по России

Германии необходимо возобновить сотрудничество с Россией, а также восстановить газопровод "Северный поток", завил премьер-министр немецкой федеральной земли... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:05

2024-08-08T15:05

2024-08-08T15:11

в мире

германия

россия

саксония

михаэль кречмер

владимир путин

такер карлсон

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Германии необходимо возобновить сотрудничество с Россией, а также восстановить газопровод "Северный поток", завил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью каналу N-TV."Я бы хотел напомнить, что через несколько недель после начала конфликта (между Россией и Украиной. — Прим. ред.), когда ни от кого ничего не было слышно, я выразил мнение, что в ближайшие десятилетия должны быть установлены отношения с Россией. <…> Я был одним из тех, кто призвал восстановить "Северный поток", — отметил он.Кречмер также подчеркнул, что нынешнее правительство Германии отказалось от курса дипломатии, выбрав стратегию поставки вооружений.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.

https://ria.ru/20240808/uspekhi-1964891741.html

https://ria.ru/20240808/ssha-1964843885.html

германия

россия

саксония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, саксония, михаэль кречмер, владимир путин, такер карлсон, северный поток