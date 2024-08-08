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В Германии выступили с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 08.08.2024
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15:05 08.08.2024 (обновлено: 15:11 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/germaniya-1964941666.html
В Германии выступили с неожиданным предложением по России
В Германии выступили с неожиданным предложением по России - РИА Новости, 08.08.2024
В Германии выступили с неожиданным предложением по России
Германии необходимо возобновить сотрудничество с Россией, а также восстановить газопровод "Северный поток", завил премьер-министр немецкой федеральной земли... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:05
2024-08-08T15:11
в мире
германия
россия
саксония
михаэль кречмер
владимир путин
такер карлсон
северный поток
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Германии необходимо возобновить сотрудничество с Россией, а также восстановить газопровод "Северный поток", завил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью каналу N-TV."Я бы хотел напомнить, что через несколько недель после начала конфликта (между Россией и Украиной. — Прим. ред.), когда ни от кого ничего не было слышно, я выразил мнение, что в ближайшие десятилетия должны быть установлены отношения с Россией. &lt;…&gt; Я был одним из тех, кто призвал восстановить "Северный поток", — отметил он.Кречмер также подчеркнул, что нынешнее правительство Германии отказалось от курса дипломатии, выбрав стратегию поставки вооружений.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
https://ria.ru/20240808/uspekhi-1964891741.html
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в мире, германия, россия, саксония, михаэль кречмер, владимир путин, такер карлсон, северный поток
В мире, Германия, Россия, Саксония, Михаэль Кречмер, Владимир Путин, Такер Карлсон, Северный поток
В Германии выступили с неожиданным предложением по России

Кречмер: ФРГ должна наладить отношения с Россией и восстановить "Северный поток"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Германии необходимо возобновить сотрудничество с Россией, а также восстановить газопровод "Северный поток", завил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью каналу N-TV.
"Я бы хотел напомнить, что через несколько недель после начала конфликта (между Россией и Украиной. — Прим. ред.), когда ни от кого ничего не было слышно, я выразил мнение, что в ближайшие десятилетия должны быть установлены отношения с Россией. <…> Я был одним из тех, кто призвал восстановить "Северный поток", — отметил он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Кречмер также подчеркнул, что нынешнее правительство Германии отказалось от курса дипломатии, выбрав стратегию поставки вооружений.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
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В миреГерманияРоссияСаксонияМихаэль КречмерВладимир ПутинТакер КарлсонСеверный поток
 
 
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