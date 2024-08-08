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Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине - РИА Новости, 08.08.2024
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10:19 08.08.2024 (обновлено: 14:43 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/general-1964846656.html
Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине
Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине - РИА Новости, 08.08.2024
Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине
Баланс сил останется за российскими военными даже после появления F-16 у Вооруженных сил Украины, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:19
2024-08-08T14:43
украина
россия
москва
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
f-16
в мире
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Баланс сил останется за российскими военными даже после появления F-16 у Вооруженных сил Украины, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche.&quot;Надо быть реалистами. Учитывая количество обещанных самолетов и сроки их поставок, эти действия никак не изменят баланс сил, который так и останется в пользу России&quot;, — отметил военный.По его мнению, Запад слишком поздно начал передавать ВСУ желанные ими самолеты, а полная поставка всех единиц к 2028 году мало им поможет.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240808/bloomberg-1964829000.html
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украина, россия, москва, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16, в мире, политика
Украина, Россия, Москва, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, В мире, Политика
Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине

Генерал Пеллистранди: баланс сил останется за Россией после появления F-16 у ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Баланс сил останется за российскими военными даже после появления F-16 у Вооруженных сил Украины, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche.
«

"Надо быть реалистами. Учитывая количество обещанных самолетов и сроки их поставок, эти действия никак не изменят баланс сил, который так и останется в пользу России", — отметил военный.

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По его мнению, Запад слишком поздно начал передавать ВСУ желанные ими самолеты, а полная поставка всех единиц к 2028 году мало им поможет.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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