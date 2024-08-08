https://ria.ru/20240808/general-1964846656.html

Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине

Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине - РИА Новости, 08.08.2024

Французский генерал высказался о России после появления F-16 на Украине

Баланс сил останется за российскими военными даже после появления F-16 у Вооруженных сил Украины, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:19

2024-08-08T10:19

2024-08-08T14:43

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Баланс сил останется за российскими военными даже после появления F-16 у Вооруженных сил Украины, заявил главный редактор журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди в интервью французскому изданию Depeche."Надо быть реалистами. Учитывая количество обещанных самолетов и сроки их поставок, эти действия никак не изменят баланс сил, который так и останется в пользу России", — отметил военный.По его мнению, Запад слишком поздно начал передавать ВСУ желанные ими самолеты, а полная поставка всех единиц к 2028 году мало им поможет.Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что первая "небольшая" партия американских истребителей F-16, переданных странами Североатлантического альянса, прибыла на Украину.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240808/bloomberg-1964829000.html

https://ria.ru/20240807/plan-1964626341.html

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