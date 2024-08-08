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В Госдуме предложили расширить закон "О ветеранах"

В Госдуме предложили расширить закон "О ветеранах" - РИА Новости, 08.08.2024

В Госдуме предложили расширить закон "О ветеранах"

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T01:07

2024-08-08T01:07

2024-08-08T01:07

общество

курская область

россия

ярослав нилов

андрей белоусов

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ - например, в Курской и Белгородской областях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Поправками в ФЗ "О ветеранах" предлагается отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (или по контракту), которые не принимают участия в специальной военной операции, но при этом выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации (например, в Белгородской и Курской областях). "Ведется работа по внесению поправок в Федеральный закон "О ветеранах"…Прошу Вас поручить рассмотреть данное предложение и высказать позицию Минобороны России по предлагаемым поправкам", - сказано в обращении. В документе уточняется, что работа ведется в связи с поступившими в комитет обращениями общественности.

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общество, курская область, россия, ярослав нилов, андрей белоусов