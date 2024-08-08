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В Госдуме предложили расширить закон "О ветеранах" - РИА Новости, 08.08.2024
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01:07 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/gd-1964793648.html
В Госдуме предложили расширить закон "О ветеранах"
В Госдуме предложили расширить закон "О ветеранах" - РИА Новости, 08.08.2024
В Госдуме предложили расширить закон "О ветеранах"
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T01:07
2024-08-08T01:07
общество
курская область
россия
ярослав нилов
андрей белоусов
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ - например, в Курской и Белгородской областях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Поправками в ФЗ "О ветеранах" предлагается отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (или по контракту), которые не принимают участия в специальной военной операции, но при этом выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации (например, в Белгородской и Курской областях). "Ведется работа по внесению поправок в Федеральный закон "О ветеранах"…Прошу Вас поручить рассмотреть данное предложение и высказать позицию Минобороны России по предлагаемым поправкам", - сказано в обращении. В документе уточняется, что работа ведется в связи с поступившими в комитет обращениями общественности.
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общество, курская область, россия, ярослав нилов, андрей белоусов
Общество, Курская область, Россия, Ярослав Нилов, Андрей Белоусов
В Госдуме предложили расширить закон "О ветеранах"

Депутат предложил отнести к ветеранам боевых действий военных по призыву

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение министру обороны РФ Андрею Белоусову с предложением отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих по призыву или по контракту, которые выполняют задачи по отражению вооруженных вторжений на территорию РФ - например, в Курской и Белгородской областях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Поправками в ФЗ "О ветеранах" предлагается отнести к ветеранам и инвалидам боевых действий военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (или по контракту), которые не принимают участия в специальной военной операции, но при этом выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации (например, в Белгородской и Курской областях).
«
"Ведется работа по внесению поправок в Федеральный закон "О ветеранах"…Прошу Вас поручить рассмотреть данное предложение и высказать позицию Минобороны России по предлагаемым поправкам", - сказано в обращении.
В документе уточняется, что работа ведется в связи с поступившими в комитет обращениями общественности.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ
6 декабря 2023, 13:50
 
ОбществоКурская областьРоссияЯрослав НиловАндрей Белоусов
 
 
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