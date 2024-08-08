Рейтинг@Mail.ru
Цены на газ в Европе выросли почти на пять процентов - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 08.08.2024 (обновлено: 19:42 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/gaz-1965033957.html
Цены на газ в Европе выросли почти на пять процентов
Цены на газ в Европе выросли почти на пять процентов - РИА Новости, 08.08.2024
Цены на газ в Европе выросли почти на пять процентов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли почти на 5%, до 455 долларов за тысячу кубометров, на фоне опасений за транзит российского газа... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:41
2024-08-08T19:42
экономика
цены на нефть
европа
украина
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли почти на 5%, до 455 долларов за тысячу кубометров, на фоне опасений за транзит российского газа через Украину, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 431,8 доллара (-0,6%), ценовой максимум – 455,5 доллара (+4,9%). Последние фьючерсы торговались по 454,9 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
https://ria.ru/20240808/gaz-1964855690.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, европа, украина, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, газпром, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Европа, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Газпром, Евросоюз
Цены на газ в Европе выросли почти на пять процентов

ICE: цены на газ в Европе на опасениях за транзит через Украину выросли на 5%

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга выросли почти на 5%, до 455 долларов за тысячу кубометров, на фоне опасений за транзит российского газа через Украину, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 431,8 доллара (-0,6%), ценовой максимум – 455,5 доллара (+4,9%). Последние фьючерсы торговались по 454,9 доллара (+4,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Цены на газ в Европе обновили максимум с начала года
Вчера, 10:54
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаУкраинаРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГазпромЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала