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Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 08.08.2024
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17:01 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/gaz-1964987785.html
Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 08.08.2024
Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T17:01
2024-08-08T17:01
экономика
европа
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров, обновив максимум с декабря. А по состоянию на 16.21 мск их стоимость составляет 450,1 доллара (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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экономика, европа, украина, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, газпром, евросоюз, в мире
Экономика, Европа, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Газпром, Евросоюз, В мире
Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 8 декабря превысили 450$ за тысячу кубов

© AP Photo / StringerГазопровод в Польше
Газопровод в Польше - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Stringer
Газопровод в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров, обновив максимум с декабря. А по состоянию на 16.21 мск их стоимость составляет 450,1 доллара (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года.
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Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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ЭкономикаЕвропаУкраинаРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныГазпромЕвросоюзВ мире
 
 
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