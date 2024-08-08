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Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 08.08.2024

Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T17:01

2024-08-08T17:01

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров, обновив максимум с декабря. А по состоянию на 16.21 мск их стоимость составляет 450,1 доллара (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

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экономика, европа, украина, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, газпром, евросоюз, в мире