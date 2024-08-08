https://ria.ru/20240808/gaz-1964855690.html

Цены на газ в Европе обновили максимум с начала года

Цены на газ в Европе обновили максимум с начала года - РИА Новости, 08.08.2024

Цены на газ в Европе обновили максимум с начала года

Цены на газ в Европе в начале сегодняшней торговой сессии обновили максимум нынешнего года, на рынок могут влиять опасения за транзит через Украину из России,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T10:54

2024-08-08T10:54

2024-08-08T12:55

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Цены на газ в Европе в начале сегодняшней торговой сессии обновили максимум нынешнего года, на рынок могут влиять опасения за транзит через Украину из России, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9:00 мск у отметки 439,3 доллара (+1,2%) за тысячу кубометров, обновив максимум с декабря. А по состоянию на 9:10 мск их стоимость составляет 434,4 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 434,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года. Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории России. По последней информации, украинские военные при попытке атаки на Курскую область потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной". Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" сейчас остается единственным для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ по нему получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия. Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй — почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996-го. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

https://ria.ru/20240804/gaz-1963950512.html

https://ria.ru/20240723/zaharova-1961429661.html

https://ria.ru/20240731/neft-1963299168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, россия, украина, валерий герасимов, вооруженные силы украины, газпром, евросоюз