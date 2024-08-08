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Ганчев рассказал о большом количестве наемников в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 08.08.2024 (обновлено: 12:18 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/ganchev-1964885544.html
Ганчев рассказал о большом количестве наемников в Харьковской области
Ганчев рассказал о большом количестве наемников в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2024
Ганчев рассказал о большом количестве наемников в Харьковской области
За последний месяц появилось много наемников в Харьковской области, это говорит о больших потерях в ВСУ, сообщил в эфире Первого канала глава российской... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T12:04
2024-08-08T12:18
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
виталий ганчев
украина
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. За последний месяц появилось много наемников в Харьковской области, это говорит о больших потерях в ВСУ, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."По нашей информации, очень много за последний месяц появилась наемников, западную речь, в основном, французскую, наши жители слышат. Это, скорее всего, обусловлено как раз большими потерями, а пополнять эти потери с помощью мобилизации они по-прежнему не могут, то есть никто не хочет сейчас идти за киевский режим умирать", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964884532.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины, виталий ганчев, украина
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Виталий Ганчев, Украина
Ганчев рассказал о большом количестве наемников в Харьковской области

Ганчев: большое число наемников в Харьковской области говорит о потерях в ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. За последний месяц появилось много наемников в Харьковской области, это говорит о больших потерях в ВСУ, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"По нашей информации, очень много за последний месяц появилась наемников, западную речь, в основном, французскую, наши жители слышат. Это, скорее всего, обусловлено как раз большими потерями, а пополнять эти потери с помощью мобилизации они по-прежнему не могут, то есть никто не хочет сейчас идти за киевский режим умирать", - сказал Ганчев.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Ганчев заявил об отсутствии успехов у ВСУ на севере Харьковской области
Вчера, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевУкраина
 
 
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