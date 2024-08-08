https://ria.ru/20240808/ganchev-1964885544.html

Ганчев рассказал о большом количестве наемников в Харьковской области

Ганчев рассказал о большом количестве наемников в Харьковской области - РИА Новости, 08.08.2024

Ганчев рассказал о большом количестве наемников в Харьковской области

За последний месяц появилось много наемников в Харьковской области, это говорит о больших потерях в ВСУ, сообщил в эфире Первого канала глава российской... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:04

2024-08-08T12:04

2024-08-08T12:18

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

виталий ганчев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962092538_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_ab34d57a6b20874ab1b06ce5b862b9b1.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. За последний месяц появилось много наемников в Харьковской области, это говорит о больших потерях в ВСУ, сообщил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."По нашей информации, очень много за последний месяц появилась наемников, западную речь, в основном, французскую, наши жители слышат. Это, скорее всего, обусловлено как раз большими потерями, а пополнять эти потери с помощью мобилизации они по-прежнему не могут, то есть никто не хочет сейчас идти за киевский режим умирать", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964884532.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, виталий ганчев, украина