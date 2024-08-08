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На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера - РИА Новости, 08.08.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
22:41 08.08.2024 (обновлено: 22:43 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/forum-1965062903.html
На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера
На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера - РИА Новости, 08.08.2024
На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера
Участники II Форума "Арктика – Регионы", собравшего в Архангельске более тысячи делегатов из 40 российских регионов и стран-партнеров, обсудили потенциал... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T22:41
2024-08-08T22:43
архангельская область
экономика
архангельская область
арктика
россия
николай патрушев
александр цыбульский
алексей чекунков
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 авг – РИА Новости. Участники II Форума "Арктика – Регионы", собравшего в Архангельске более тысячи делегатов из 40 российских регионов и стран-партнеров, обсудили потенциал арктических территорий, развитие минерально-сырьевой базы, портовой инфраструктуры, международное сотрудничество с дружественными странами и множество других вопросов, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Темой пленарного заседания стала "Арктика – на шаг впереди", она привлекла внимание к вопросам освоения и гармоничного развития Арктики. Как отметил помощник президента РФ Николай Патрушев, России важно укреплять свое присутствие в регионе, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, поддерживать научно-исследовательские инициативы. При этом необходимо сохранить хрупкую уникальную природу приполярных территорий. В повестку пленарного заседания "Арктика – на шаг впереди" вошли вопросы доступности минерально-сырьевой базы Арктики и развития атомной энергетики малой мощности, реализации инвестиционного потенциала, перспектив нового глобального маршрута – Северного морского пути (СМП), а также возможностей Арктики как зоны международного сотрудничества. Глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступивший по видеоконференцсвязи, подчеркнул, что в арктическом регионе создана крупнейшая в мире свободная экономическая зона площадью почти 5 миллионов квадратных километров. Реализуются почти 900 инвестиционных проектов объемом 2 триллиона рублей. Фактически инвестированы более 600 миллиардов рублей, создано 16 тысяч новых рабочих мест. Как отметил в своем выступлении губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, геополитические тенденции поднимают на новый уровень актуальность международного сотрудничества арктических регионов с дружественными странами. По словам главы региона, бизнес Архангельской области, долгие годы ориентированный на европейские рынки, теперь направлен на расширение партнёрских отношений с азиатскими странами. Ещё одна тема, которую поднял Цыбульский в ходе пленарного заседания, – развитие совместного научно-исследовательского и инновационного потенциала, участие в энергетических, инфраструктурных проектах, в том числе в сфере морской логистики. "Арктические моря сейчас являются важнейшей ареной, где решаются вопросы обеспечения национальной безопасности страны, защиты её экономических, политических и военных интересов, не говоря уже об их огромной важности для решения вопросов продовольственной безопасности, я имею в виду северный завоз на труднодоступные территории. В этом контексте становится особенно актуальным использование возможностей Северного морского пути", – подчеркнул Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. В частности, порт Архангельск находится ближе всех остальных арктических портов к центру России, а маршрут, например, до Китая по СМП составляет всего 22 дня. "На мой взгляд, стратегически, когда мы сегодня только начинаем "раскатку" Севморпути, конечно, к нему надо относиться как к большой государственной задаче, носящей в первую очередь социально-экономический характер. И на сегодняшнем этапе, конечно, нам нужны и проводка, и субсидирование этих рейсов", - сказал Цыбульский, выступая на стратегической сессии. Глава региона уточнил, что сегодня требуется увеличить расходы на строительство портовой инфраструктуры для того, чтобы потенциал СМП реализовывался на 100%. На форуме шла речь и о привлечении инвестиций на север. Одним из эффективных инструментов является режим резидентства АЗРФ. В Архангельской области на сегодняшний день зарегистрировано 226 резидентов с плановым объёмом инвестиций свыше 140 миллиардов рублей и созданием более 7 тысяч новых рабочих мест. Важнейшими с точки зрения роста инвестиционной активности, по мнению Цыбульского, станут проекты, включенные в мастер-план развития Архангельской агломерации, и решения по созданию территории опережающего развития "Столица Севера". На полях форума прошел ряд встреч, в частности губернатор Архангельской области и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов обсудили ход реализации совместных проектов на территории арктического региона. С вице-президентом "Норникеля" Андреем Грачевым Цыбульский обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере морских перевозок. Также в ходе встреч шла речь о развитии строительной отрасли, энергетики и других сфер. На стенде Архангельской области ведущие предприятия представили инвестиционный потенциал региона.
https://ria.ru/20240808/arktika-1964823568.html
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экономика, архангельская область, арктика, россия, николай патрушев, александр цыбульский, алексей чекунков, сбербанк россии, норильский никель
Архангельская область, Экономика, Архангельская область, Арктика, Россия, Николай Патрушев, Александр Цыбульский, Алексей Чекунков, Сбербанк России, Норильский никель
На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера

Участники форума "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Архангельск. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 авг – РИА Новости. Участники II Форума "Арктика – Регионы", собравшего в Архангельске более тысячи делегатов из 40 российских регионов и стран-партнеров, обсудили потенциал арктических территорий, развитие минерально-сырьевой базы, портовой инфраструктуры, международное сотрудничество с дружественными странами и множество других вопросов, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
Темой пленарного заседания стала "Арктика – на шаг впереди", она привлекла внимание к вопросам освоения и гармоничного развития Арктики. Как отметил помощник президента РФ Николай Патрушев, России важно укреплять свое присутствие в регионе, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, поддерживать научно-исследовательские инициативы. При этом необходимо сохранить хрупкую уникальную природу приполярных территорий.
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Патрушев призвал укреплять присутствие в Арктике
Вчера, 09:04
В повестку пленарного заседания "Арктика – на шаг впереди" вошли вопросы доступности минерально-сырьевой базы Арктики и развития атомной энергетики малой мощности, реализации инвестиционного потенциала, перспектив нового глобального маршрута – Северного морского пути (СМП), а также возможностей Арктики как зоны международного сотрудничества.
Глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступивший по видеоконференцсвязи, подчеркнул, что в арктическом регионе создана крупнейшая в мире свободная экономическая зона площадью почти 5 миллионов квадратных километров. Реализуются почти 900 инвестиционных проектов объемом 2 триллиона рублей. Фактически инвестированы более 600 миллиардов рублей, создано 16 тысяч новых рабочих мест.
Как отметил в своем выступлении губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, геополитические тенденции поднимают на новый уровень актуальность международного сотрудничества арктических регионов с дружественными странами. По словам главы региона, бизнес Архангельской области, долгие годы ориентированный на европейские рынки, теперь направлен на расширение партнёрских отношений с азиатскими странами.
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Ещё одна тема, которую поднял Цыбульский в ходе пленарного заседания, – развитие совместного научно-исследовательского и инновационного потенциала, участие в энергетических, инфраструктурных проектах, в том числе в сфере морской логистики.
"Арктические моря сейчас являются важнейшей ареной, где решаются вопросы обеспечения национальной безопасности страны, защиты её экономических, политических и военных интересов, не говоря уже об их огромной важности для решения вопросов продовольственной безопасности, я имею в виду северный завоз на труднодоступные территории. В этом контексте становится особенно актуальным использование возможностей Северного морского пути", – подчеркнул Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
В частности, порт Архангельск находится ближе всех остальных арктических портов к центру России, а маршрут, например, до Китая по СМП составляет всего 22 дня.
"На мой взгляд, стратегически, когда мы сегодня только начинаем "раскатку" Севморпути, конечно, к нему надо относиться как к большой государственной задаче, носящей в первую очередь социально-экономический характер. И на сегодняшнем этапе, конечно, нам нужны и проводка, и субсидирование этих рейсов", - сказал Цыбульский, выступая на стратегической сессии.
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Глава региона уточнил, что сегодня требуется увеличить расходы на строительство портовой инфраструктуры для того, чтобы потенциал СМП реализовывался на 100%.
На форуме шла речь и о привлечении инвестиций на север. Одним из эффективных инструментов является режим резидентства АЗРФ. В Архангельской области на сегодняшний день зарегистрировано 226 резидентов с плановым объёмом инвестиций свыше 140 миллиардов рублей и созданием более 7 тысяч новых рабочих мест.
Важнейшими с точки зрения роста инвестиционной активности, по мнению Цыбульского, станут проекты, включенные в мастер-план развития Архангельской агломерации, и решения по созданию территории опережающего развития "Столица Севера".
На полях форума прошел ряд встреч, в частности губернатор Архангельской области и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов обсудили ход реализации совместных проектов на территории арктического региона. С вице-президентом "Норникеля" Андреем Грачевым Цыбульский обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере морских перевозок. Также в ходе встреч шла речь о развитии строительной отрасли, энергетики и других сфер. На стенде Архангельской области ведущие предприятия представили инвестиционный потенциал региона.
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