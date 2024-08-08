https://ria.ru/20240808/forum-1965062903.html

На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера

На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера - РИА Новости, 08.08.2024

На форуме "Арктика - Регионы" в Архангельске обсудили развитие Севера

Участники II Форума "Арктика – Регионы", собравшего в Архангельске более тысячи делегатов из 40 российских регионов и стран-партнеров, обсудили потенциал... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T22:41

2024-08-08T22:41

2024-08-08T22:43

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архангельская область

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алексей чекунков

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АРХАНГЕЛЬСК, 8 авг – РИА Новости. Участники II Форума "Арктика – Регионы", собравшего в Архангельске более тысячи делегатов из 40 российских регионов и стран-партнеров, обсудили потенциал арктических территорий, развитие минерально-сырьевой базы, портовой инфраструктуры, международное сотрудничество с дружественными странами и множество других вопросов, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Темой пленарного заседания стала "Арктика – на шаг впереди", она привлекла внимание к вопросам освоения и гармоничного развития Арктики. Как отметил помощник президента РФ Николай Патрушев, России важно укреплять свое присутствие в регионе, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, поддерживать научно-исследовательские инициативы. При этом необходимо сохранить хрупкую уникальную природу приполярных территорий. В повестку пленарного заседания "Арктика – на шаг впереди" вошли вопросы доступности минерально-сырьевой базы Арктики и развития атомной энергетики малой мощности, реализации инвестиционного потенциала, перспектив нового глобального маршрута – Северного морского пути (СМП), а также возможностей Арктики как зоны международного сотрудничества. Глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступивший по видеоконференцсвязи, подчеркнул, что в арктическом регионе создана крупнейшая в мире свободная экономическая зона площадью почти 5 миллионов квадратных километров. Реализуются почти 900 инвестиционных проектов объемом 2 триллиона рублей. Фактически инвестированы более 600 миллиардов рублей, создано 16 тысяч новых рабочих мест. Как отметил в своем выступлении губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, геополитические тенденции поднимают на новый уровень актуальность международного сотрудничества арктических регионов с дружественными странами. По словам главы региона, бизнес Архангельской области, долгие годы ориентированный на европейские рынки, теперь направлен на расширение партнёрских отношений с азиатскими странами. Ещё одна тема, которую поднял Цыбульский в ходе пленарного заседания, – развитие совместного научно-исследовательского и инновационного потенциала, участие в энергетических, инфраструктурных проектах, в том числе в сфере морской логистики. "Арктические моря сейчас являются важнейшей ареной, где решаются вопросы обеспечения национальной безопасности страны, защиты её экономических, политических и военных интересов, не говоря уже об их огромной важности для решения вопросов продовольственной безопасности, я имею в виду северный завоз на труднодоступные территории. В этом контексте становится особенно актуальным использование возможностей Северного морского пути", – подчеркнул Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. В частности, порт Архангельск находится ближе всех остальных арктических портов к центру России, а маршрут, например, до Китая по СМП составляет всего 22 дня. "На мой взгляд, стратегически, когда мы сегодня только начинаем "раскатку" Севморпути, конечно, к нему надо относиться как к большой государственной задаче, носящей в первую очередь социально-экономический характер. И на сегодняшнем этапе, конечно, нам нужны и проводка, и субсидирование этих рейсов", - сказал Цыбульский, выступая на стратегической сессии. Глава региона уточнил, что сегодня требуется увеличить расходы на строительство портовой инфраструктуры для того, чтобы потенциал СМП реализовывался на 100%. На форуме шла речь и о привлечении инвестиций на север. Одним из эффективных инструментов является режим резидентства АЗРФ. В Архангельской области на сегодняшний день зарегистрировано 226 резидентов с плановым объёмом инвестиций свыше 140 миллиардов рублей и созданием более 7 тысяч новых рабочих мест. Важнейшими с точки зрения роста инвестиционной активности, по мнению Цыбульского, станут проекты, включенные в мастер-план развития Архангельской агломерации, и решения по созданию территории опережающего развития "Столица Севера". На полях форума прошел ряд встреч, в частности губернатор Архангельской области и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов обсудили ход реализации совместных проектов на территории арктического региона. С вице-президентом "Норникеля" Андреем Грачевым Цыбульский обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере морских перевозок. Также в ходе встреч шла речь о развитии строительной отрасли, энергетики и других сфер. На стенде Архангельской области ведущие предприятия представили инвестиционный потенциал региона.

https://ria.ru/20240808/arktika-1964823568.html

https://ria.ru/20240701/marshrut-1956587571.html

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https://ria.ru/20240711/prokopeva-1959011769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, архангельская область, арктика, россия, николай патрушев, александр цыбульский, алексей чекунков, сбербанк россии, норильский никель