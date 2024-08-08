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Свидетель: фашисты живьем сжигали жителей Тульской области в годы ВОВ - РИА Новости, 08.08.2024
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14:46 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/fashisty-1964935096.html
Свидетель: фашисты живьем сжигали жителей Тульской области в годы ВОВ
Свидетель: фашисты живьем сжигали жителей Тульской области в годы ВОВ - РИА Новости, 08.08.2024
Свидетель: фашисты живьем сжигали жителей Тульской области в годы ВОВ
Фашистские захватчики живьем сжигали людей в населенных пунктах Тульской области, сообщил Александр Лепехин, выступавший свидетелем на заседании областного суда РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:46
2024-08-08T14:46
тульская область
россия
киреевский район
игорь краснов
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ТУЛА, 8 авг – РИА Новости. Фашистские захватчики живьем сжигали людей в населенных пунктах Тульской области, сообщил Александр Лепехин, выступавший свидетелем на заседании областного суда по делу об установлении факта геноцида жителей региона в годы Великой Отечественной войны. Заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в Тульской области в годы Великой Отечественной войны, было направлено в суд в июле по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Лепехин уточнил, что является пенсионером МВД и почетным гражданином Киреевского района Тульской области. Историю о массовом сожжении людей слышал от очевидца Николая Куренкова, которому на момент событий было девять лет. "Он рассказал, что утром со стороны деревни Рвы, где у немцев был штаб, пришли фашисты и начали выгонять из домов мужчин, сгоняя их на полянку. Автоматчики отобрали молодежь, угнали их в сторону города Щекино. Николаю вместе с отцом удалось сбежать… когда попробовали вернуться, то узнали, что всех оставшихся мужчин загнали в сарай и живьем сожгли", - рассказал свидетель. Он добавил, что через некоторое время молодежь, отправленная на работы, сбежала домой, но их заметили немцы, загнали в другой сарай и тоже сожгли. Кроме того, в селе находилась больница, где содержались 150 человек с психическими отклонениями. По словам Лепехина со ссылкой на очевидца, фашистские захватчики выгнали их из учреждения, забрали продукты, подвергли пыткам и издевательствам. Погибло около 20 инвалидов, многие оставшиеся скончались спустя некоторое время. По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв и пострадавших за период оккупации нацистами Тульской области превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на современный курс рубля составляет 26 триллионов рублей. Трансляция заседания есть в соцсети "ВКонтакте" на странице "Без срока давности".
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
https://ria.ru/20240511/podrostok-1945281222.html
https://ria.ru/20240716/prokuror-1960007087.html
тульская область
россия
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тульская область, россия, киреевский район, игорь краснов
Тульская область, Россия, Киреевский район, Игорь Краснов
Свидетель: фашисты живьем сжигали жителей Тульской области в годы ВОВ

Свидетель: фашистские захватчики живьем сжигали жителей Тульской области

© РИА Новости / Александр Капустянский | Перейти в медиабанкСоветский артиллерийский расчет ведет огонь
Советский артиллерийский расчет ведет огонь - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Александр Капустянский
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Советский артиллерийский расчет ведет огонь . Архивное фото
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ТУЛА, 8 авг – РИА Новости. Фашистские захватчики живьем сжигали людей в населенных пунктах Тульской области, сообщил Александр Лепехин, выступавший свидетелем на заседании областного суда по делу об установлении факта геноцида жителей региона в годы Великой Отечественной войны.
Заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в Тульской области в годы Великой Отечественной войны, было направлено в суд в июле по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
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Лепехин уточнил, что является пенсионером МВД и почетным гражданином Киреевского района Тульской области. Историю о массовом сожжении людей слышал от очевидца Николая Куренкова, которому на момент событий было девять лет.
«
"Он рассказал, что утром со стороны деревни Рвы, где у немцев был штаб, пришли фашисты и начали выгонять из домов мужчин, сгоняя их на полянку. Автоматчики отобрали молодежь, угнали их в сторону города Щекино. Николаю вместе с отцом удалось сбежать… когда попробовали вернуться, то узнали, что всех оставшихся мужчин загнали в сарай и живьем сожгли", - рассказал свидетель.
Он добавил, что через некоторое время молодежь, отправленная на работы, сбежала домой, но их заметили немцы, загнали в другой сарай и тоже сожгли.
Кроме того, в селе находилась больница, где содержались 150 человек с психическими отклонениями. По словам Лепехина со ссылкой на очевидца, фашистские захватчики выгнали их из учреждения, забрали продукты, подвергли пыткам и издевательствам. Погибло около 20 инвалидов, многие оставшиеся скончались спустя некоторое время.
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По данным Генеральной прокуратуры РФ, общее число жертв и пострадавших за период оккупации нацистами Тульской области превысило 15 тысяч человек. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, в переводе на современный курс рубля составляет 26 триллионов рублей.
Трансляция заседания есть в соцсети "ВКонтакте" на странице "Без срока давности".
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