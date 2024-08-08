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Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в приграничье бомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 08.08.2024 (обновлено: 14:36 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/fab-1964906744.html
Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в приграничье бомбами ФАБ-500
Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в приграничье бомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 08.08.2024
Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в приграничье бомбами ФАБ-500
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области ударами ФАБ-500 с универсальным модулем... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:03
2024-08-08T14:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
су-34
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области ударами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.&quot;Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения&quot;, — рассказали в оборонном ведомстве.Бомбы сбросили истребители-бомбардировщики Су-34. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
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Удары бомбами ФАБ-500 по военной технике ВСУ в Курской области
Российские Су-34 нанесли удары бомбами ФАБ-500 по военной технике ВСУ в Курской области, видео публикует Минобороны
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Су-34
Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в приграничье бомбами ФАБ-500

МО показало кадры уничтожения техники и живой силы ВСУ авиабомбами ФАБ-500

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области ударами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.
«

"Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — рассказали в оборонном ведомстве.

Бомбы сбросили истребители-бомбардировщики Су-34.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьСу-34
 
 
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