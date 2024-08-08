https://ria.ru/20240808/fab-1964906744.html

Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в приграничье бомбами ФАБ-500

Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в приграничье бомбами ФАБ-500 - РИА Новости, 08.08.2024

Минобороны показало кадры уничтожения сил ВСУ в приграничье бомбами ФАБ-500

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области ударами ФАБ-500 с универсальным модулем... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:03

2024-08-08T13:03

2024-08-08T14:36

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вооруженные силы украины

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курская область

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области ударами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции."Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — рассказали в оборонном ведомстве.Бомбы сбросили истребители-бомбардировщики Су-34. Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

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Удары бомбами ФАБ-500 по военной технике ВСУ в Курской области Российские Су-34 нанесли удары бомбами ФАБ-500 по военной технике ВСУ в Курской области, видео публикует Минобороны 2024-08-08T13:03 true PT0M18S

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, су-34