https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html

Киев спровоцировал войну внутри Евросоюза

Киев спровоцировал войну внутри Евросоюза - РИА Новости, 08.08.2024

Киев спровоцировал войну внутри Евросоюза

Последние сутки взгляды всей страны прикованы к южному краю Курской области, куда вторглась, по сообщениям нашего Министерства обороны, крупная группировка... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T08:00

2024-08-08T08:00

2024-08-08T10:41

аналитика

украина

киев

роберт фицо

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

запорожская аэс

курская аэс

венгрия

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Последние сутки взгляды всей страны прикованы к южному краю Курской области, куда вторглась, по сообщениям нашего Министерства обороны, крупная группировка украинских войск при поддержке бронетехники. Держим кулаки за наших парней, желаем им скорейшей победы, а пока хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты этой террористической атаки, и связаны они с непосредственно боевыми действиями лишь отчасти.Заход боевиков из состава украинских вооруженных формирований сопровождался не только прикрытием с воздуха и РЭБ, но и мощнейшей информационной волной, которую синхронно запустили по местным каналам и соцсетям. Первая была связана с якобы почти состоявшимся захватом Курской атомной электростанции, позднее в рамках алгоритмов так называемых PSYOP, то есть психологических операций, версию доработали до того, что на АЭС в результате танкового обстрела произошла авария и практически второй Чернобыль. Естественно, ничего подобного не происходило, а в реальности на оборону станции перенаправили дополнительные отряды армии и Росгвардии. Одновременно с этим была усилена оборона Запорожской АЭС — это свидетельствует о том, что военное командование всерьез рассматривало угрозу нападения еще и на этот критический объект энергетики.Следует отметить, что легенда этого вброса была проработана весьма логично, так как любая АЭС является ключевым объектом региональной энергетической инфраструктуры, а поскольку это еще и ядерный объект, то на страхе перед радиоактивным заражением легко сыграть. Конкретно Курская АЭС по девяти магистралям питает объединенную энергосистему "Центр", куда входят Москва и область, Владимирская, Воронежская, Вологодская, Костромская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Белгородская области и другие регионы России. Ровно треть выработанного электричества направляется на нужды Курской области.Здесь нужно в очередной раз призвать к сохранению зрелости мышления и всегда помнить: если вас раскачивают на эмоции, значит, хотят обмануть. В случае с КуАЭС, даже если бы украинским бандитам удалось каким-то чудом прорваться на расстояние артиллерийского удара, станции ничего не угрожало, так как пробить орудийным огнем четвертый контур безопасности невозможно. Конструкция реакторного зала рассчитана на падение самолета, так что террористам максимум удалось бы повредить ЛЭП — ни корпусу реактора, ни активной зоне ничего не угрожало.ВСУ воюют против России террористическими методами и преследуют террористические цели. В переводе с латинского слово terror означает "страх, ужас". То есть целью боевиков реальных и информационных было вызвать неконтролируемую панику. Помните об этом.В отличие от заведомого вброса про КуАЭС, одной из реальных целей атаки стала газораспределительная станция "Суджа" — единственная, через которую осуществлялся транзит природного газа в Европу. По сообщениям последних недель, прокачка газа возросла до 40-43 миллионов кубометров в сутки, то есть европейские покупатели планово готовились к предстоящему отопительному сезону. В ситуации с поставками российского газа, от которого Брюссель якобы отказался, надо отметить, что еще за несколько дней до вторжения украинских террористов Прага обвинила Берлин в воровстве газа, предназначенного Чехии. Об этом говорится в письме министра промышленности Йозефа Сикелы, направленном в бундестаг и Еврокомиссию. Происходило это на фоне рекордного падения поставок американского СПГ и упредительного роста цен. При этом, как только появились сообщения о боях возле "Суджи", цены на природный газ рывком взлетели на пять процентов и продолжают свое ракетное восхождение в небеса.Смеем предположить, что именно "Суджа" и была одним из ключевых объектов нападения — и вот почему.Газ отсюда сквозняком через территорию Украины уходит в такие страны, как Словакия, Венгрия, Чехия, Германия и Австрия. В первых двух у власти открыто антиукраинские команды, блокирующие все инициативы Киева по евроинтеграции и вступлению в НАТО. Не стоит забывать и о том, что в премьер-министра Роберта Фицо стрелял и едва его не убил местный проукраинский активист, что ничуть не добавило любви официальной Братиславы. Помимо этого, Венгрия и Словакия традиционно являются нетто-импортерами украинского электричества. Но после мартовских и последующих ударов по украинской энергосистеме обе эти страны обеспечивают крайне скромные обратные перетоки, хотя Киев платит за мегаватты по ценам европейских бирж. Способствовала этому, помимо прочего, и блокировка нефтепровода "Дружба", причем Киев официально признал, что перекрыл транзит нефти, чтобы задушить экономику Венгрии.Воровство Германией чешского газа является прямым свидетельством ресурсного дефицита, что дополняется упорным нежеланием Австрии расторгать крайне выгодный контракт по газу, подписанный до 2040 года. Потому разрушение ГИС "Суджа", с одной стороны, поставит Берлин и Вену в еще большую зависимость от поставок американских ресурсов, то есть в положение покорного соглашателя. С другой — нанесет серьезный удар по энерговооруженности Братиславы и Будапешта, то есть по их экономике, так как поставки российских углеводородов жизненно важны для них.Дальше все просто. Белый дом при помощи прямого шантажа будет вынуждать Германию и Австрию продолжать и усиливать военную поддержку Украины, плюс их же натравят в рамках Евросоюза на Венгрию и Словакию. То есть внутри ЕС дефицит ресурсов, грызня, а Штаты вроде как ни при чем. Классика опосредованных комплексных действий.Нужно отметить, что Пентагон официально открестился от любой связи с атакой на Курскую область и объекты энергетической инфраструктуры. В западной прессе царит крайне мрачная оценка результатов вторжения и перспектив дальнего поля. Аналитики от армии и энергетики ожидают ответных ударов возмездия, которые окончательно добьют энергосистему Украины, что переложит ее на электрические и бензиновые плечи стран Евросоюза. Но если на Польшу и Румынию в вопросах хотя бы транзита еще можно рассчитывать, то венгерский и словацкий маршруты закрыты точно, а также следует ожидать ветирования этими странами любой дополнительной помощи Киеву — финансовой или военной.Наш разговор, как и события вокруг "Суджи", не закончены. Хотя бы потому, что в то же самое время наши войска успешно продвигаются в районе города Покровска в Донбассе. Именно с этого направления, как признается украинская пропаганда, была снята одна из бригад, брошенных впоследствии на Курск. В Покровске находятся две крупные угольные шахты (Краснолиманская и Красноармейская-Западная), входящие в холдинг ДТЭК. Примечательны они тем, что это последние шахты, где для нужд Украины добывались угли коксующихся марок. При условии, что украинская металлургическая промышленность потребляет в год около трех миллионов тонн кокса, а также вкупе с событиями выше энергетическая пружина вокруг Украины и Европы затягивается в петлю, грозящую перейти в как минимум нокаут национальных экономик.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/gosdep-1964763845.html

https://ria.ru/20240806/zapad-1964258602.html

https://ria.ru/20240805/rossiya-1964016460.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, украина, киев, роберт фицо, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская аэс, курская аэс, венгрия