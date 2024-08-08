https://ria.ru/20240808/evgenij-1964943348.html

Евгений Матушкин: стараемся оперативно принимать важные решения

Евгений Матушкин: стараемся оперативно принимать важные решения - РИА Новости, 08.08.2024

Евгений Матушкин: стараемся оперативно принимать важные решения

Завершилась шестая пленарная сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось восемь заседаний, было принято 62 закона. О том, каким вопросам... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:10

2024-08-08T15:10

2024-08-08T15:10

тамбовская область

тамбовская область

россия

максим егоров

владимир путин

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964942024_0:20:640:380_1920x0_80_0_0_8306a621e97341862b420a73dae9bfb6.jpg

Завершилась шестая пленарная сессия Тамбовской областной Думы. За этот период состоялось восемь заседаний, было принято 62 закона. О том, каким вопросам тамбовские законодатели уделяли особое внимание, рассказал в интервью РИА Новости председатель регионального заксобрания Евгений Матушкин. – Евгений Алексеевич, в ходе прошедшей сессии депутаты областной Думы приняли более 60 законов. В чем их актуальность, какие сферы они охватывают? – В повестку пленарных заседаний традиционно включаются законопроекты по самым разным направлениям. На постоянной основе проводится работа по приведению регионального законодательства в соответствие новым нормам федерального законодательства. Безусловно, особое внимание уделяется совершенствованию мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Был рассмотрен блок бюджетных вопросов. Работа над законопроектами, направленными на поддержку семей с детьми, улучшение демографической ситуации в регионе, также в числе приоритетов. Как видно, все эти вопросы актуальные. По этим и многим другим направлениям мы работаем в тесном взаимодействии с правительством области, делаем все необходимое для того, чтобы важные решения принимались оперативно и были максимально эффективными. Так, на состоявшемся недавно внеочередном заседании регионального парламента был принят закон, инициированный главой региона Максимом Егоровым, устанавливающий региональную единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей. Ее получат военнослужащие, которые заключат контракт в Тамбовской области с 31 июля по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции. – Текущий год президент России Владимир Путин объявил Годом семьи. Вы отметили, что областная Дума приняла ряд законов, предусматривающих меры поддержки семей с детьми, нормы, направленные на улучшение демографии. Расскажите, пожалуйста, об этих инициативах поподробнее. – В ходе весенней сессии мы приняли закон о мерах социальной поддержки многодетных семей в Тамбовской области. Проект закона был разработан в соответствии с Указом президента РФ Владимира Владимировича Путина. Принятым документом закреплено сохранение 18 ранее действовавших на территории региона мер поддержки многодетных семей, а также предусмотрены новые. В частности, введена льгота по оплате жилья не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты. При назначении мер социальной поддержки многодетной семье согласно закону должны учитываться дети в возрасте от 18 до 23 лет, принимающие участие в СВО. Были внесены поправки в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на текущий год. Так, из бюджета области территориальному фонду ОМС предусмотрены межбюджетные трансферты на реализацию пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости. Рассмотрены и другие законодательные инициативы. Работу по совершенствованию системы мер поддержки семей с детьми мы совместно с правительством региона проводим на постоянной основе. – Какие вопросы бюджетной, экономической тематики вы бы отметили по итогам сессии? – Уже дважды в этом году мы вносили поправки в бюджет региона на текущий финансовый год. Внесение изменений было связано с увеличением собственных доходов, безвозмездными поступлениями из федерального бюджета. Дополнительные средства направляются на оказание мер социальной поддержки жителям региона и решение других важных вопросов социальной сферы, на развитие экономики, обеспечение сбалансированности местных бюджетов и т. д. На июньском заседании мы утвердили итоги исполнения главного финансового документа региона за прошлый год. Бюджет 2023 года сохранил социальную направленность. Расходы на социальную сферу составили 62 процента от общего объема расходов бюджета области. В 2023 году в Тамбовской области успешно реализовывались национальные проекты. Из бюджета региона на эти цели было направлено 12 миллиардов рублей. Меры, предпринятые главой области Максимом Борисовичем Егоровым, правительством области для поддержки экономики и социальной сферы, позволили обеспечить исполнение всех расходных обязательств Тамбовской области. Депутаты регионального парламента единогласно поддержали проекты федеральных законов, направленных в том числе на совершенствование налоговой системы, обеспечение ее справедливости, стимулирование инвестиционной активности бизнеса. Рассмотрен еще ряд вопросов. – Сегодня на государственном уровне большое внимание уделяется вопросам поддержки молодежи, сохранения исторической памяти. В ходе сессии были законодательные инициативы по этим направлениям? – Вопросы молодежной политики, патриотического воспитания для депутатов областной Думы, безусловно, являются приоритетными. Чтобы поддержать нашу талантливую молодежь, мы приняли постановление об увеличении общего количества региональных ежегодных грантов с 18 до 22. Претендовать на них могут школьники, студенты, аспиранты, ученики и воспитанники организаций дополнительного образования, достигшие значительных успехов в учебе, научно-исследовательской, общественной деятельности, спорте, творчестве. Проведенный мониторинг показал, что эти гранты являются востребованными, число соискателей год от года растет. Традиционно в Тамбовской области уделяется большое внимание сохранению исторической памяти. В регионе на протяжении многих лет ведется масштабная работа по увековечению имен защитников Отечества. Большой вклад в это благородное и очень важное дело вносит Российское военно-историческое общество. Областная Дума приняла закон об учреждении Дня Российского военно-исторического общества в Тамбовской области, он приурочен к памятной и особо почитаемой дате в нашем регионе — Дню тамбовских героев.

https://ria.ru/20240611/matushkin-1952138842.html

https://ria.ru/20240704/matushkin-1957342065.html

https://ria.ru/20240425/matushkin-1942306823.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, россия, максим егоров, владимир путин, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума