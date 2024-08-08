https://ria.ru/20240808/estonija-1964790738.html
Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией
Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией - РИА Новости, 08.08.2024
Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией
Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T00:43
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится. Делается это, по заверению эстонских властей, для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны. В разработанном минфином и МВД прибалтийской республики плане предусматривается постепенный переход к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил ранее, что решение связано с "попытками несоблюдения санкций" и "перевозки запрещенных товаров". В эстонском правительстве заявили, что мера увеличит время пересечения границы, а число людей, пересекающих границу, вероятно, сократится. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240715/estonija-1959753281.html
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россия, эстония, москва, владимир путин, в мире
Россия, Эстония, Москва, Владимир Путин, В мире
Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией
Эстония вводит полный таможенный контроль с Россией из-за несоблюдения санкций
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится. Делается это, по заверению эстонских властей, для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны.
В разработанном минфином и МВД прибалтийской республики плане предусматривается постепенный переход к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил ранее, что решение связано с "попытками несоблюдения санкций" и "перевозки запрещенных товаров".
В эстонском правительстве заявили, что мера увеличит время пересечения границы, а число людей, пересекающих границу, вероятно, сократится.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.