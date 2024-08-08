https://ria.ru/20240808/erevan-1964911101.html

В Ереване запустили центр "Армения-БРИКС"

В Ереване запустили центр "Армения-БРИКС" - РИА Новости, 08.08.2024

В Ереване запустили центр "Армения-БРИКС"

Центр делового сотрудничества "Армения-БРИКС" задействован в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:15

2024-08-08T13:15

2024-08-08T13:15

армения

бразилия

брикс

шос

евразийский экономический союз

в мире

ереван

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg

ЕРЕВАН, 8 авг - РИА Новости. Центр делового сотрудничества "Армения-БРИКС" задействован в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. О запуске центра было заявлено на проходящем в армянской столице международном форуме "Новые горизонты сотрудничества Армении и ЕАЭС с БРИКС и ШОС". "Главная задача центра делового сотрудничества "Армения-БРИКС" будет заключаться в том, чтобы этот центр содействовал продвижению бизнеса Армении на зарубежной арене, со странами БРИКС. Плюс - привлечение инвестиций, торговых партнеров из стран БРИКС на территорию Республику Армения", - сказала журналистам советник директора Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС, директор бизнес-инкубатора БРИКС Татьяна Селиверстова. По ее словам, это будет координационный центр по экономическому взаимодействию Армении со странами БРИКС. "Мы будем искать профильных партнеров под запрос бизнеса Армении, искать дополнительные инвестиции под проекты, которые уже имеют возможность и статус привлечь инвестиции из-за рубежа. Ну и конечно содействовать деловому обмену мнениями между бизнес-сообществами и предпринимателями", - сказала Селиверстова. Она добавила, что центр создали Торгово-промышленная палата БРИКС, БРИКС Центр (Бразилия) и Русско-азиатский деловой совет, а с армянской стороны -общественно-политическое движение "Моя страна, Моя Армения", организовавшая форум в армянской столице. По словам заместителя председателя Торгово-промышленной палаты БРИКС Самипа Шастри, когда зарождалась концепция этой организации многие скептически относились к этому, потому что страны расположены в совершенно разных уголках мира. "Но как мы видим эта концепция оправдала себя и в отношении Армении логистические пути могут быть очень важными по той причине, что Армения играла бы важную роль в продвижении в сторону Европы", - сказал Шастри. Он считает, что самым важным шагом со стороны Армении с точки зрения логистики будет улучшение инфраструктуры и ее развитие. "Необходимо развивать технологическую часть коммуникаций, создавать новые пути поставок, технологического трансфера... Для стран БРИКС в первую очередь Армения интересна своими богатыми ресурсами. Это агрокультуры в первую очередь. И, в принципе, для того чтобы произошла смена сил на международной арене, нам необходимы игроки, которые могут развивать свою экономику и становиться сильными игроками", - сказал он. Председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов считает, что несмотря на маленькие размеры экономики Армении республика обладает большим экономическим потенциалом. По его словам, от торговли выигрывают все. "Армения получит возможность экспортировать продукцию на большие рынки БРИКС и ШОС, импортировать товары из стран-членов этих организаций", - заявил Кузнецов. По его словам, появятся возможности реализации совместных инвестиционных проектов. Руководитель организационного комитета форума, глава общественно-политического движения "Моя страна, моя Армения" Мгер Аветисян заявил, что целью проведения форума является повышение информированности армянской политической элиты и общества о БРИКС. "Во-первых, важнейший военный союзник Армении – Россия - является членом-основателем БРИКС, в этом году к нему присоединился также южный дружественный сосед – Иран. Одно только присутствие этих двух стран в Организации должно вызвать интерес к ней со стороны армянского политического поля и общества. И почему бы и нет - желание к вступлению в БРИКС", - сказал Аветисян. В рамках проходящего в Ереване форума с участием представителей более 10 стран проходят пленарная и тематические сессии, охватывающие ключевые аспекты и возможности сотрудничества Армении и ЕАЭС со странами БРИКС и ШОС. Представлены имеющие экспортный потенциал бренды Армении. Организаторы мероприятия считают, что членство Армении в ЕАЭС заложило фундамент для устойчивого экономического развития, однако, стране необходимо диверсифицировать связи и расширять международную сеть сотрудничества и государства объединения БРИКС и ШОС, представляющие значительную часть мировой экономики, могут стать важными стратегическими партнерами для Армении в сферах торговли, инвестиций, образования и инноваций. Основная цель форума – создание платформы для всестороннего обсуждения и анализа возможностей развития экономических и гуманитарных связей Армении и ЕАЭС со странами БРИКС и ШОС.

https://ria.ru/20240614/armeniya-1952779276.html

https://ria.ru/20240808/zakharova-1964811598.html

https://ria.ru/20240711/briks-1958996316.html

https://ria.ru/20240724/peskov-1961805436.html

армения

бразилия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, бразилия, брикс, шос, евразийский экономический союз, в мире, ереван