Эксперт рассказал, зачем Украина атаковала Курскую область
Шпётле: угроза ГИС "Суджа" направлена против стран, покупающих топливо у России
Компрессорная станция . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 8 авг - РИА Новости. Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ, направлено против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, а также выгодно США, которые заинтересованы в расширении поставок СПГ на европейский рынок, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Эксперт напомнил, что ранее Украина частично прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а "теперь атакует очень важную газовую станцию".
"Изменение цены на газ в первую очередь почувствуют страны, которые продолжают покупать газ у России, такие как Венгрия и Словакия. Очевидно, это часть некой украинской тактики... Очевидно, хотят ещё больше навредить странам, которые не поставляют им оружие, "наказать" Венгрию", - сказал Шпётле.
Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся украинская операция в Курской области, согласована с Вашингтоном.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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