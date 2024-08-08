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Эксперт рассказал, зачем Украина атаковала Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
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19:15 08.08.2024 (обновлено: 19:19 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/ekspert-1965026976.html
Эксперт рассказал, зачем Украина атаковала Курскую область
Эксперт рассказал, зачем Украина атаковала Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024
Эксперт рассказал, зачем Украина атаковала Курскую область
Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ,... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T19:15
2024-08-08T19:19
россия
курская область
венгрия
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 8 авг - РИА Новости. Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ, направлено против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, а также выгодно США, которые заинтересованы в расширении поставок СПГ на европейский рынок, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.Эксперт напомнил, что ранее Украина частично прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а "теперь атакует очень важную газовую станцию". "Изменение цены на газ в первую очередь почувствуют страны, которые продолжают покупать газ у России, такие как Венгрия и Словакия. Очевидно, это часть некой украинской тактики... Очевидно, хотят ещё больше навредить странам, которые не поставляют им оружие, "наказать" Венгрию", - сказал Шпётле. Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся украинская операция в Курской области, согласована с Вашингтоном. "Я могу представить, что это выгодно для Америки, потому что если невозможно будет покупать газ у России, придётся покупать американский СПГ... Венгрия - явно нет, а вот Западные страны, такие как Австрия, могут", - отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html
https://ria.ru/20240808/vsu-1965019580.html
https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html
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россия, курская область, венгрия, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, евросоюз
Россия, Курская область, Венгрия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Эксперт рассказал, зачем Украина атаковала Курскую область

Шпётле: угроза ГИС "Суджа" направлена против стран, покупающих топливо у России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 авг - РИА Новости. Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ, направлено против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, а также выгодно США, которые заинтересованы в расширении поставок СПГ на европейский рынок, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Эксперт напомнил, что ранее Украина частично прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а "теперь атакует очень важную газовую станцию".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Зеленский отчитался перед США после атаки ВСУ в Курской области
Вчера, 14:06
"Изменение цены на газ в первую очередь почувствуют страны, которые продолжают покупать газ у России, такие как Венгрия и Словакия. Очевидно, это часть некой украинской тактики... Очевидно, хотят ещё больше навредить странам, которые не поставляют им оружие, "наказать" Венгрию", - сказал Шпётле.
Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся украинская операция в Курской области, согласована с Вашингтоном.
"Я могу представить, что это выгодно для Америки, потому что если невозможно будет покупать газ у России, придётся покупать американский СПГ... Венгрия - явно нет, а вот Западные страны, такие как Австрия, могут", - отметил он.
Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Украина и Венгрия собираются разрушить Евросоюз
25 июля, 08:00
 
РоссияКурская областьВенгрияВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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