https://ria.ru/20240808/ekspert-1965026976.html

Эксперт рассказал, зачем Украина атаковала Курскую область

Эксперт рассказал, зачем Украина атаковала Курскую область - РИА Новости, 08.08.2024

Эксперт рассказал, зачем Украина атаковала Курскую область

Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ,... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T19:15

2024-08-08T19:15

2024-08-08T19:19

россия

курская область

венгрия

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 8 авг - РИА Новости. Нападение киевского режима на Курскую область, где расположена газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую в страны ЕС идет российский газ, направлено против государств, продолжающих закупать топливо у России, таких как Венгрия и Словакия, а также выгодно США, которые заинтересованы в расширении поставок СПГ на европейский рынок, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.Эксперт напомнил, что ранее Украина частично прекратила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, а "теперь атакует очень важную газовую станцию". "Изменение цены на газ в первую очередь почувствуют страны, которые продолжают покупать газ у России, такие как Венгрия и Словакия. Очевидно, это часть некой украинской тактики... Очевидно, хотят ещё больше навредить странам, которые не поставляют им оружие, "наказать" Венгрию", - сказал Шпётле. Аналитик предположил, что атака на газоизмерительную станцию, как и вся украинская операция в Курской области, согласована с Вашингтоном. "Я могу представить, что это выгодно для Америки, потому что если невозможно будет покупать газ у России, придётся покупать американский СПГ... Венгрия - явно нет, а вот Западные страны, такие как Австрия, могут", - отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1965019580.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

россия

курская область

венгрия

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россия, курская область, венгрия, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, евросоюз