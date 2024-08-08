https://ria.ru/20240808/ekspert-1964812493.html

Эксперт оценил влияние Запада на Грузию

Эксперт оценил влияние Запада на Грузию - РИА Новости, 08.08.2024

Эксперт оценил влияние Запада на Грузию

Любое давление на Грузию с целью изменить "культурный код", как это делает, например, Запад, пытаясь сформировать общество с неолиберальными ценностями, носит... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T07:37

2024-08-08T07:37

2024-08-08T07:37

грузия

сша

россия

евросоюз

высшая школа экономики (вшэ)

нато

политика

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Любое давление на Грузию с целью изменить "культурный код", как это делает, например, Запад, пытаясь сформировать общество с неолиберальными ценностями, носит деструктивный характер, так как грузинское общество по большей части придерживается консервативных взглядов, заявил РИА Новости аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян. "Влияние Запада, в частности США, на Грузию имеет своей целью сформировать общество с неолиберальными ценностями, что, как правило, приводит к размыванию идентичности. Учитывая, что грузинское общество по большей части придерживается консервативных взглядов, любое давление, оказываемое на него извне с целью изменить "культурный код", носит деструктивный характер. В этом плане для Грузии всегда будет ближе Россия, представляющая собой оплот традиционных ценностей на международной арене", - сказал Мелоян. Он добавил, что политика США и их союзников по разрушению российско-грузинских связей долгое время была вполне успешной, пока для руководства Грузии не стало очевидным, что вступление в ЕС и НАТО – это процесс, подразумевающий отказ от национальных интересов в пользу чужих. "Показательным примером здесь служит история принятия закона "Об иностранных агентах", когда до и после его вступления в силу на Тбилиси оказывается серьезное давление со стороны Вашингтона и Брюсселя, по итогу вылившееся в приостановку приема Грузии в ЕС, заморозку финансирования из Европейского фонда мира и обсуждение введения новых санкций", - напомнил эксперт. Мелоян подчеркнул, что такие шаги со стороны США и ЕС, с одной стороны, сильно бьют по бюджету Грузии, который зависит от западных инвестиций и кредитов, с другой – подталкивают на размышления о необходимости диверсификации политических и экономических контактов, на роль которых идеально подходят такие региональные игроки, как Россия и Турция, и внерегиональные акторы – Индия и Китай. Говоря об отношениях между Россией и Грузией в целом, эксперт отметил, что за последние два года российско-грузинские отношения претерпели позитивные изменения, что обусловлено текущим совпадением интересов Москвы и Тбилиси. Так, например, в 2022 году, благодаря наплыву россиян в страну, экономика Грузии "обрела новое дыхание" после пандемии, а также свою роль сыграли и антироссийские санкции, которые привели к росту торгового и транспортного оборота между государствами. "По сути, сегодня Москва и Тбилиси представляют собой яркий пример ситуационных партнеров, где для первого важно найти пути обхода санкций, обезопасить наземные перевозки в и из соседних регионов, а также обеспечить надежный тыл на юге в условиях СВО на украинском направлении, а для второго – восстановление собственного экономического роста", - заключил он.

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

https://ria.ru/20240524/gruziya-1948126709.html

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грузия, сша, россия, евросоюз, высшая школа экономики (вшэ), нато, политика