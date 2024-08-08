https://ria.ru/20240808/eks-glava-1964802172.html
Самарский генерал МЧС Бойко признал вину
Самарский генерал МЧС Бойко признал вину - РИА Новости, 08.08.2024
Самарский генерал МЧС Бойко признал вину
Бывший начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве, а второй фигурант дела... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T03:43
2024-08-08T03:43
2024-08-08T03:43
происшествия
россия
самарская область
олег бойко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916431005_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_7b5d5757a9b18fcd0ff055b451239fef.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве, а второй фигурант дела активно сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Генералу было предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходят руководители коммерческих компаний Ян Гущин и Елена Тютюнник, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Ранее сообщалось, что взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Согласно имеющимся данным, Бойко "признал вину в совершенном преступлении, дал подробные показания". Кроме того, со следствием сотрудничает бизнесмен Гущин. Он, согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что подтверждает тот факт, что он "активно способствует раскрытию и расследованию преступления".
https://ria.ru/20240807/general-1964578725.html
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916431005_25:0:938:685_1920x0_80_0_0_06badc778db66b99042b1e32ba19d095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самарская область, олег бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Самарская область, Олег Бойко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Самарский генерал МЧС Бойко признал вину
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Бойко признал вину в деле о взяточничестве
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве, а второй фигурант дела активно сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Генералу было предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходят руководители коммерческих компаний Ян Гущин и Елена Тютюнник, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Ранее сообщалось, что взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.
Согласно имеющимся данным, Бойко "признал вину в совершенном преступлении, дал подробные показания". Кроме того, со следствием сотрудничает бизнесмен Гущин. Он, согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что подтверждает тот факт, что он "активно способствует раскрытию и расследованию преступления".