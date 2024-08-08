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Самарский генерал МЧС Бойко признал вину - РИА Новости, 08.08.2024
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03:43 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/eks-glava-1964802172.html
Самарский генерал МЧС Бойко признал вину
Самарский генерал МЧС Бойко признал вину - РИА Новости, 08.08.2024
Самарский генерал МЧС Бойко признал вину
Бывший начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве, а второй фигурант дела... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T03:43
2024-08-08T03:43
происшествия
россия
самарская область
олег бойко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве, а второй фигурант дела активно сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Генералу было предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходят руководители коммерческих компаний Ян Гущин и Елена Тютюнник, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Ранее сообщалось, что взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности. Согласно имеющимся данным, Бойко "признал вину в совершенном преступлении, дал подробные показания". Кроме того, со следствием сотрудничает бизнесмен Гущин. Он, согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что подтверждает тот факт, что он "активно способствует раскрытию и расследованию преступления".
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происшествия, россия, самарская область, олег бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Самарская область, Олег Бойко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Самарский генерал МЧС Бойко признал вину

Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Бойко признал вину в деле о взяточничестве

© Фото : ГУ МЧС России по Самарской областиОлег Бойко
Олег Бойко - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
Олег Бойко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Бывший начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве, а второй фигурант дела активно сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Генералу было предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По делу также проходят руководители коммерческих компаний Ян Гущин и Елена Тютюнник, им вменяется часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Ранее сообщалось, что взятка была передана за покровительство коммерческой организации при выполнении работ и оказании услуг в сфере пожарной безопасности.
Согласно имеющимся данным, Бойко "признал вину в совершенном преступлении, дал подробные показания". Кроме того, со следствием сотрудничает бизнесмен Гущин. Он, согласно имеющимся в распоряжении РИА Новости материалам, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что подтверждает тот факт, что он "активно способствует раскрытию и расследованию преступления".
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ПроисшествияРоссияСамарская областьОлег БойкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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