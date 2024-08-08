https://ria.ru/20240808/efimov-1964899051.html

Ефимов: в Москве ввели в эксплуатацию еще семь железнодорожных объектов

Ефимов: в Москве ввели в эксплуатацию еще семь железнодорожных объектов - РИА Новости, 08.08.2024

Ефимов: в Москве ввели в эксплуатацию еще семь железнодорожных объектов

В Москве с начала текущего года сдали семь железнодорожных объектов, заявил на посвященном Дню строителя мероприятии заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:06

2024-08-08T14:06

2024-08-08T14:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951252880_0:124:2182:1351_1920x0_80_0_0_fbb6f639fdf6c5a5ccbe7ee5e17c3476.jpg

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Москве с начала текущего года сдали семь железнодорожных объектов, заявил на посвященном Дню строителя мероприятии заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что власти Москвы вместе с Минтрансом, РЖД и Московской областью реализует программу обновления инфраструктуры Центрального транспортного узла."За почти 13 лет в столице построили 392,9 километра железнодорожных путей, открыли 53 новых и реконструировали 56 существующих остановочных пунктов. Улучшилось движение на других транспортных системах: на автомобильных дорогах и в метрополитене", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По словам Ефимова, в текущем году начал принимать пассажиров южный вестибюль вокзала Лианозово на МЦД-1 на 7 тысяч квадратных метров. Также среди сданных объектов он назвал, в частности, вестибюль на Белорусском вокзале, северный вестибюль станции Москва-Сити на МЦД-4, вокзал Митьково на МЦД-3.В сообщении указывается, что в настоящее время в городе возводят еще шесть остановочных пунктов МЦД, в том числе вокзал Рижская."Там появятся пять пассажирских платформ с навесами для защиты от атмосферных осадков на всю длину, пассажирские вестибюли для обслуживания МЦД и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и надземный пешеходный переход, соединяющий между собой все вестибюли со станциями метрополитена Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий", - цитирует пресс-служба руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.Оценивая реализацию данных мероприятий, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь отметила, что "город получит уникальный объект, связывающий между собой сразу четыре вида рельсового транспорта: метрополитен, пригородные пассажирские поезда, трамвайные маршруты и федеральную высокоскоростную магистраль".До конца года планируется закончить работы по реконструкции вокзала Щербинка на МЦД-2, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240808/efimov-1964794519.html

https://ria.ru/20240807/efimov-1964623753.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы