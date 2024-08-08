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Ефимов: в Москве ввели в эксплуатацию еще семь железнодорожных объектов - РИА Новости, 08.08.2024
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14:06 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/efimov-1964899051.html
Ефимов: в Москве ввели в эксплуатацию еще семь железнодорожных объектов
Ефимов: в Москве ввели в эксплуатацию еще семь железнодорожных объектов - РИА Новости, 08.08.2024
Ефимов: в Москве ввели в эксплуатацию еще семь железнодорожных объектов
В Москве с начала текущего года сдали семь железнодорожных объектов, заявил на посвященном Дню строителя мероприятии заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:06
2024-08-08T14:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Москве с начала текущего года сдали семь железнодорожных объектов, заявил на посвященном Дню строителя мероприятии заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что власти Москвы вместе с Минтрансом, РЖД и Московской областью реализует программу обновления инфраструктуры Центрального транспортного узла."За почти 13 лет в столице построили 392,9 километра железнодорожных путей, открыли 53 новых и реконструировали 56 существующих остановочных пунктов. Улучшилось движение на других транспортных системах: на автомобильных дорогах и в метрополитене", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По словам Ефимова, в текущем году начал принимать пассажиров южный вестибюль вокзала Лианозово на МЦД-1 на 7 тысяч квадратных метров. Также среди сданных объектов он назвал, в частности, вестибюль на Белорусском вокзале, северный вестибюль станции Москва-Сити на МЦД-4, вокзал Митьково на МЦД-3.В сообщении указывается, что в настоящее время в городе возводят еще шесть остановочных пунктов МЦД, в том числе вокзал Рижская."Там появятся пять пассажирских платформ с навесами для защиты от атмосферных осадков на всю длину, пассажирские вестибюли для обслуживания МЦД и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и надземный пешеходный переход, соединяющий между собой все вестибюли со станциями метрополитена Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий", - цитирует пресс-служба руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.Оценивая реализацию данных мероприятий, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь отметила, что "город получит уникальный объект, связывающий между собой сразу четыре вида рельсового транспорта: метрополитен, пригородные пассажирские поезда, трамвайные маршруты и федеральную высокоскоростную магистраль".До конца года планируется закончить работы по реконструкции вокзала Щербинка на МЦД-2, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240808/efimov-1964794519.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве ввели в эксплуатацию еще семь железнодорожных объектов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Москве с начала текущего года сдали семь железнодорожных объектов, заявил на посвященном Дню строителя мероприятии заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что власти Москвы вместе с Минтрансом, РЖД и Московской областью реализует программу обновления инфраструктуры Центрального транспортного узла.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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"За почти 13 лет в столице построили 392,9 километра железнодорожных путей, открыли 53 новых и реконструировали 56 существующих остановочных пунктов. Улучшилось движение на других транспортных системах: на автомобильных дорогах и в метрополитене", - приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
По словам Ефимова, в текущем году начал принимать пассажиров южный вестибюль вокзала Лианозово на МЦД-1 на 7 тысяч квадратных метров. Также среди сданных объектов он назвал, в частности, вестибюль на Белорусском вокзале, северный вестибюль станции Москва-Сити на МЦД-4, вокзал Митьково на МЦД-3.
В сообщении указывается, что в настоящее время в городе возводят еще шесть остановочных пунктов МЦД, в том числе вокзал Рижская.
"Там появятся пять пассажирских платформ с навесами для защиты от атмосферных осадков на всю длину, пассажирские вестибюли для обслуживания МЦД и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург и надземный пешеходный переход, соединяющий между собой все вестибюли со станциями метрополитена Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий", - цитирует пресс-служба руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.
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Оценивая реализацию данных мероприятий, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь отметила, что "город получит уникальный объект, связывающий между собой сразу четыре вида рельсового транспорта: метрополитен, пригородные пассажирские поезда, трамвайные маршруты и федеральную высокоскоростную магистраль".
До конца года планируется закончить работы по реконструкции вокзала Щербинка на МЦД-2, добавляется в сообщении.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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