https://ria.ru/20240808/dtp-1965072267.html
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с бетономешалкой на Кубани
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с бетономешалкой на Кубани - РИА Новости, 08.08.2024
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с бетономешалкой на Кубани
Все пострадавшие в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Краснодаром отпущены домой на амбулаторное лечение, сообщили в администрации краевой столицы. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T23:51
2024-08-08T23:51
2024-08-08T23:51
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 авг – РИА Новости. Все пострадавшие в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Краснодаром отпущены домой на амбулаторное лечение, сообщили в администрации краевой столицы. В четверг УМВД сообщило о ДТП с автобусом и большегрузом, где пострадали семь человек, включая ребенка. Как сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Кубани, три женщины госпитализированы, среди них не было пациентов в тяжелом состоянии. "Все пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. В полиции уточнили, что 40-летний мужчина за рулем автобуса ехал со стороны станицы Елизаветинской в сторону Краснодара и столкнулся с движущимся впереди большегрузом под управлением 39-летнего мужчины. По данным Госавтоинспекции региона, речь идет о бетономешалке. Водитель автобуса ранее пояснил, что отвлекся на мобильное устройство и не заметил замедление движения грузовика. Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту аварии.
https://ria.ru/20240808/dtp-1965035758.html
https://ria.ru/20240807/avtobus-1964569887.html
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происшествия, краснодар, краснодарский край, авто
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Авто
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с бетономешалкой на Кубани
Пострадавших в ДТП с бетономешалкой на Кубани отпустили на амбулаторное лечение