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В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне - РИА Новости, 08.08.2024
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15:26 08.08.2024 (обновлено: 15:48 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне - РИА Новости, 08.08.2024
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне
В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, семеро россиян находятся в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:26
2024-08-08T15:48
россия
турция
мугла (провинция)
в мире
происшествия
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СТАМБУЛ, 8 авг — РИА Новости. В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, семеро россиян находятся в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье."Автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем. По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы", — сообщили в дипмиссии.ДТП произошло около семи утра на трассе Бодрум — Мугла в районе города Милас.Генконсульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператором и страховой компанией. Дипломаты работают над тем, чтобы пострадавшие как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину.Как писали турецкие СМИ, микроавтобус после удара перевернулся и лег на бок на обочине. Началось расследование, водителя грузовика задержали.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963892044.html
россия
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россия, турция, мугла (провинция), в мире, происшествия
Россия, Турция, Мугла (провинция), В мире, Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне

Семерых россиян госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Мугле

© Фото опубликовано турецкими СМИДТП с автобусом с российскими туристами в турецкой Мугле
ДТП с автобусом с российскими туристами в турецкой Мугле - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото опубликовано турецкими СМИ
ДТП с автобусом с российскими туристами в турецкой Мугле
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 8 авг — РИА Новости. В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, семеро россиян находятся в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье.
«
"Автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем. По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы", — сообщили в дипмиссии.
ДТП произошло около семи утра на трассе БодрумМугла в районе города Милас.
Генконсульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператором и страховой компанией. Дипломаты работают над тем, чтобы пострадавшие как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину.
Как писали турецкие СМИ, микроавтобус после удара перевернулся и лег на бок на обочине. Началось расследование, водителя грузовика задержали.
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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3 августа, 19:18
 
РоссияТурцияМугла (провинция)В миреПроисшествия
 
 
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