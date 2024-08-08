https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне - РИА Новости, 08.08.2024
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне
В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, семеро россиян находятся в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:26
2024-08-08T15:26
2024-08-08T15:48
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СТАМБУЛ, 8 авг — РИА Новости. В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, семеро россиян находятся в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье."Автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем. По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы", — сообщили в дипмиссии.ДТП произошло около семи утра на трассе Бодрум — Мугла в районе города Милас.Генконсульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператором и страховой компанией. Дипломаты работают над тем, чтобы пострадавшие как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину.Как писали турецкие СМИ, микроавтобус после удара перевернулся и лег на бок на обочине. Началось расследование, водителя грузовика задержали.
https://ria.ru/20240803/dtp-1963892044.html
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россия, турция, мугла (провинция), в мире, происшествия
Россия, Турция, Мугла (провинция), В мире, Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне
Семерых россиян госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Мугле