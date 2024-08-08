https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне - РИА Новости, 08.08.2024

В ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали россияне

В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, семеро россиян находятся в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:26

2024-08-08T15:26

2024-08-08T15:48

россия

турция

мугла (провинция)

в мире

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964950675_0:170:527:466_1920x0_80_0_0_24b4b03cd79a75009297548e2f724c41.jpg

СТАМБУЛ, 8 авг — РИА Новости. В Турции микроавтобус с туристами попал в ДТП, семеро россиян находятся в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве в Анталье."Автобус, перевозивший в аэропорт российских и казахских туристов, столкнулся с грузовым автомобилем. По состоянию на 14:00 в больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы", — сообщили в дипмиссии.ДТП произошло около семи утра на трассе Бодрум — Мугла в районе города Милас.Генконсульство находится в постоянном контакте с представителями турецких властей, туроператором и страховой компанией. Дипломаты работают над тем, чтобы пострадавшие как можно скорее получили необходимое лечение и вернулись на родину.Как писали турецкие СМИ, микроавтобус после удара перевернулся и лег на бок на обочине. Началось расследование, водителя грузовика задержали.

https://ria.ru/20240803/dtp-1963892044.html

россия

турция

мугла (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, мугла (провинция), в мире, происшествия