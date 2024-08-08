https://ria.ru/20240808/drony-1964858501.html

В ДНР FPV-дроны уничтожили бронетехнику и украинских военных

В ДНР FPV-дроны уничтожили бронетехнику и украинских военных - РИА Новости, 08.08.2024

В ДНР FPV-дроны уничтожили бронетехнику и украинских военных

FPV-дроны группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и военнослужащих ВСУ на авдеевском участке в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T11:06

2024-08-08T11:06

2024-08-08T11:06

специальная военная операция на украине

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авдеевка

донецк

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вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 8 авг – РИА Новости. FPV-дроны группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и военнослужащих ВСУ на авдеевском участке в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета FPV-дронов горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и укрывшийся на опорном пункте личный состав ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что высокая точность применения дрона в тандеме с различными боеприпасами позволяет уничтожать бронетехнику противника, скопления его живой силы, а также разбирать укрепления, залетая прямо в блиндажи ВСУ. "Работаем по целям, в среднем у нас в день уходит от 10 до 15 дронов. Работаем по пехоте и по бронированной технике противника. Срываем им ночные ротации, мешаем перемещаться по позициям", – рассказал о своей работе оператор FPV-дрона с позывным "Внук". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку.

https://ria.ru/20240807/raschet-1964634353.html

https://ria.ru/20240319/svo-1934222691.html

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авдеевка

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, авдеевка, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины, безопасность