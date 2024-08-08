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В ДНР FPV-дроны уничтожили бронетехнику и украинских военных - РИА Новости, 08.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/drony-1964858501.html
В ДНР FPV-дроны уничтожили бронетехнику и украинских военных
В ДНР FPV-дроны уничтожили бронетехнику и украинских военных - РИА Новости, 08.08.2024
В ДНР FPV-дроны уничтожили бронетехнику и украинских военных
FPV-дроны группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и военнослужащих ВСУ на авдеевском участке в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T11:06
2024-08-08T11:06
специальная военная операция на украине
россия
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донецк
александр сырский
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безопасность
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ЛУГАНСК, 8 авг – РИА Новости. FPV-дроны группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и военнослужащих ВСУ на авдеевском участке в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие расчета FPV-дронов горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и укрывшийся на опорном пункте личный состав ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что высокая точность применения дрона в тандеме с различными боеприпасами позволяет уничтожать бронетехнику противника, скопления его живой силы, а также разбирать укрепления, залетая прямо в блиндажи ВСУ. "Работаем по целям, в среднем у нас в день уходит от 10 до 15 дронов. Работаем по пехоте и по бронированной технике противника. Срываем им ночные ротации, мешаем перемещаться по позициям", – рассказал о своей работе оператор FPV-дрона с позывным "Внук". Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку.
https://ria.ru/20240807/raschet-1964634353.html
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россия, авдеевка, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Донецк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В ДНР FPV-дроны уничтожили бронетехнику и украинских военных

FPV-дроны уничтожили бронетехнику и военных ВСУ на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 авг – РИА Новости. FPV-дроны группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и военнослужащих ВСУ на авдеевском участке в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие расчета FPV-дронов горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и укрывшийся на опорном пункте личный состав ВСУ, поддержав наступательные действия штурмовых групп на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации", - сообщили в Минобороны РФ.
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В министерстве уточнили, что высокая точность применения дрона в тандеме с различными боеприпасами позволяет уничтожать бронетехнику противника, скопления его живой силы, а также разбирать укрепления, залетая прямо в блиндажи ВСУ.
"Работаем по целям, в среднем у нас в день уходит от 10 до 15 дронов. Работаем по пехоте и по бронированной технике противника. Срываем им ночные ротации, мешаем перемещаться по позициям", – рассказал о своей работе оператор FPV-дрона с позывным "Внук".
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаДонецкАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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