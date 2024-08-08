Рейтинг@Mail.ru
Российский сапер рассказал о новой уловке ВСУ с химоружием - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/drony-1964696309.html
Российский сапер рассказал о новой уловке ВСУ с химоружием
Российский сапер рассказал о новой уловке ВСУ с химоружием - РИА Новости, 08.08.2024
Российский сапер рассказал о новой уловке ВСУ с химоружием
ВСУ начали обрабатывать химикатами дроны-камикадзе, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал, который работает на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:33
2024-08-08T10:33
специальная военная операция на украине
артемовск
донбасс
часов яр
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964203776_0:262:1085:872_1920x0_80_0_0_1ec6dd06988707df73d2055b0765175b.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ начали обрабатывать химикатами дроны-камикадзе, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал, который работает на Артемовском направлении."Сейчас противник, судя по сообщениям моих коллег с других направлений, начал активно использовать химическое оружие. Дроны обрабатывают специальными веществами. В случае если он упадет где-нибудь, не сдетонировав, и кто-то попытается взять его в руки, то могут быть и химические ожоги, и отравление парами вплоть до летального исхода", — отметил он.По его словам, пока неясно, это инициатива отдельных украинских подразделений операторов БПЛА, которые кочуют по разным участкам фронта, или же это общая практика в ВСУ.На Артемовском направлении российские войска ведут бои на территории Часова Яра, им удалось закрепиться в восточных районах города, отделенных от остальной части каналом Северский Донец — Донбасс. Также российские подразделения продвигаются к юго-западу от Артемовска.
https://ria.ru/20240802/mediki-1963203786.html
артемовск
донбасс
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964203776_0:0:1086:815_1920x0_80_0_0_7a788e72fab6572c83259a30deceac0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, донбасс, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донбасс, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
Российский сапер рассказал о новой уловке ВСУ с химоружием

Боец Запал: ВСУ начали применять "химические дроны"

© Фото : штаб обороны ДНРОбезвреженный дрон ВСУ
Обезвреженный дрон ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : штаб обороны ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ начали обрабатывать химикатами дроны-камикадзе, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал, который работает на Артемовском направлении.
"Сейчас противник, судя по сообщениям моих коллег с других направлений, начал активно использовать химическое оружие. Дроны обрабатывают специальными веществами. В случае если он упадет где-нибудь, не сдетонировав, и кто-то попытается взять его в руки, то могут быть и химические ожоги, и отравление парами вплоть до летального исхода", — отметил он.
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
 "ВСУ выбрали новые цели". Как изменился фронт под Донецком 
2 августа, 08:00
По его словам, пока неясно, это инициатива отдельных украинских подразделений операторов БПЛА, которые кочуют по разным участкам фронта, или же это общая практика в ВСУ.
На Артемовском направлении российские войска ведут бои на территории Часова Яра, им удалось закрепиться в восточных районах города, отделенных от остальной части каналом Северский Донец — Донбасс. Также российские подразделения продвигаются к юго-западу от Артемовска.
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонбассЧасов ЯрВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала