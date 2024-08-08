https://ria.ru/20240808/drony-1964696309.html
Российский сапер рассказал о новой уловке ВСУ с химоружием
Российский сапер рассказал о новой уловке ВСУ с химоружием - РИА Новости, 08.08.2024
Российский сапер рассказал о новой уловке ВСУ с химоружием
ВСУ начали обрабатывать химикатами дроны-камикадзе, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал, который работает на... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T10:33
2024-08-08T10:33
2024-08-08T10:33
специальная военная операция на украине
артемовск
донбасс
часов яр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ начали обрабатывать химикатами дроны-камикадзе, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал, который работает на Артемовском направлении."Сейчас противник, судя по сообщениям моих коллег с других направлений, начал активно использовать химическое оружие. Дроны обрабатывают специальными веществами. В случае если он упадет где-нибудь, не сдетонировав, и кто-то попытается взять его в руки, то могут быть и химические ожоги, и отравление парами вплоть до летального исхода", — отметил он.По его словам, пока неясно, это инициатива отдельных украинских подразделений операторов БПЛА, которые кочуют по разным участкам фронта, или же это общая практика в ВСУ.На Артемовском направлении российские войска ведут бои на территории Часова Яра, им удалось закрепиться в восточных районах города, отделенных от остальной части каналом Северский Донец — Донбасс. Также российские подразделения продвигаются к юго-западу от Артемовска.
https://ria.ru/20240802/mediki-1963203786.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донбасс, часов яр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донбасс, Часов Яр, Вооруженные силы Украины
Российский сапер рассказал о новой уловке ВСУ с химоружием
Боец Запал: ВСУ начали применять "химические дроны"
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Давид Нармания. ВСУ начали обрабатывать химикатами дроны-камикадзе, рассказал сапер батальона "Барс-13" Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал, который работает на Артемовском направлении.
"Сейчас противник, судя по сообщениям моих коллег с других направлений, начал активно использовать химическое оружие. Дроны обрабатывают специальными веществами. В случае если он упадет где-нибудь, не сдетонировав, и кто-то попытается взять его в руки, то могут быть и химические ожоги, и отравление парами вплоть до летального исхода", — отметил он.
По его словам, пока неясно, это инициатива отдельных украинских подразделений операторов БПЛА, которые кочуют по разным участкам фронта, или же это общая практика в ВСУ.
На Артемовском направлении российские войска ведут бои на территории Часова Яра, им удалось закрепиться в восточных районах города, отделенных от остальной части каналом Северский Донец — Донбасс. Также российские подразделения продвигаются к юго-западу от Артемовска.