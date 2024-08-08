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В Москве за час выпало 22 миллиметра осадков - РИА Новости, 08.08.2024
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14:21 08.08.2024 (обновлено: 14:22 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/dozhd-1964927866.html
В Москве за час выпало 22 миллиметра осадков
В Москве за час выпало 22 миллиметра осадков - РИА Новости, 08.08.2024
В Москве за час выпало 22 миллиметра осадков
В Северном административном округе Москвы в четверг за час выпало 22 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:21
2024-08-08T14:22
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Северном административном округе Москвы в четверг за час выпало 22 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "После 13 часов 8 августа, когда температура воздуха в столичном регионе превысила 20 градусов, началась конвекция, и на юге Москвы появились очаги грозовой деятельности... Местами прошел дождь от небольшого, до сильного. В Северном административном округе Москвы за час выпало 22 миллиметра осадков", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что сверхинтенсивные осадки выпали в отдельных районах Москвы в четверг, больше всего - на юге и юго-западе города.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве за час выпало 22 миллиметра осадков

В Северном административном округе Москвы за час выпало 22 миллиметра осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Северном административном округе Москвы в четверг за час выпало 22 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"После 13 часов 8 августа, когда температура воздуха в столичном регионе превысила 20 градусов, началась конвекция, и на юге Москвы появились очаги грозовой деятельности... Местами прошел дождь от небольшого, до сильного. В Северном административном округе Москвы за час выпало 22 миллиметра осадков", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что сверхинтенсивные осадки выпали в отдельных районах Москвы в четверг, больше всего - на юге и юго-западе города.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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