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В Москве за час выпало 22 миллиметра осадков
В Москве за час выпало 22 миллиметра осадков - РИА Новости, 08.08.2024
В Москве за час выпало 22 миллиметра осадков
В Северном административном округе Москвы в четверг за час выпало 22 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:21
2024-08-08T14:21
2024-08-08T14:22
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Северном административном округе Москвы в четверг за час выпало 22 миллиметра осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "После 13 часов 8 августа, когда температура воздуха в столичном регионе превысила 20 градусов, началась конвекция, и на юге Москвы появились очаги грозовой деятельности... Местами прошел дождь от небольшого, до сильного. В Северном административном округе Москвы за час выпало 22 миллиметра осадков", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что сверхинтенсивные осадки выпали в отдельных районах Москвы в четверг, больше всего - на юге и юго-западе города.
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
В Москве за час выпало 22 миллиметра осадков
В Северном административном округе Москвы за час выпало 22 миллиметра осадков