https://ria.ru/20240808/dotkom-1965048728.html

"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском

"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском - РИА Новости, 08.08.2024

"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском

Действия ВСУ в Курской области являются актами терроризма, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T21:00

2024-08-08T21:00

2024-08-08T21:00

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

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валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области являются актами терроризма, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей. <…> Это вопиющий терроризм и совокупность военных преступлений, которые совершаются при поддержке правительство США и их вассалов", — заявил Дотком.Бизнесмен считает, что действия украинских войск в Курской области обусловлены отчаянием.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240808/nato-1964957160.html

https://ria.ru/20240808/doktorou-1965016991.html

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в мире, курская область, россия, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)