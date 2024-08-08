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"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском
"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском - РИА Новости, 08.08.2024
"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском
Действия ВСУ в Курской области являются актами терроризма, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:00
2024-08-08T21:00
2024-08-08T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области являются актами терроризма, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей. <…> Это вопиющий терроризм и совокупность военных преступлений, которые совершаются при поддержке правительство США и их вассалов", — заявил Дотком.Бизнесмен считает, что действия украинских войск в Курской области обусловлены отчаянием.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240808/nato-1964957160.html
https://ria.ru/20240808/doktorou-1965016991.html
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в мире, курская область, россия, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском
Бизнесмен Дотком назвал атаку на Курскую область вопиющим терроризмом