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"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском - РИА Новости, 08.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:00 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/dotkom-1965048728.html
"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском
"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском - РИА Новости, 08.08.2024
"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском
Действия ВСУ в Курской области являются актами терроризма, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T21:00
2024-08-08T21:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области являются актами терроризма, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей. &lt;…&gt; Это вопиющий терроризм и совокупность военных преступлений, которые совершаются при поддержке правительство США и их вассалов", — заявил Дотком.Бизнесмен считает, что действия украинских войск в Курской области обусловлены отчаянием.Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240808/nato-1964957160.html
https://ria.ru/20240808/doktorou-1965016991.html
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в мире, курская область, россия, сша, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
"Вопиющий терроризм". В ФРГ набросились на Украину из-за атаки под Курском

Бизнесмен Дотком назвал атаку на Курскую область вопиющим терроризмом

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Действия ВСУ в Курской области являются актами терроризма, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Украина не может победить Россию на поле боя, поэтому они отправили тысячу солдат через российскую границу, чтобы убивать мирных жителей. <…> Это вопиющий терроризм и совокупность военных преступлений, которые совершаются при поддержке правительство США и их вассалов", — заявил Дотком.
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Бизнесмен считает, что действия украинских войск в Курской области обусловлены отчаянием.
Ситуация в Курской области обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района.
Как сообщил на совещании у президента начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, российские военные остановили продвижение ВСУ вглубь территории региона.
Из-за украинских атак погибли как минимум четыре человека. Кроме того, пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч местных жителей.
СК возбудил уголовные дела по статьям о теракте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Вчера, 18:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСШАВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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