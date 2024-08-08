https://ria.ru/20240808/dotkom-1964947326.html

"Объединенные силы". В Германии честно высказались о России

"Объединенные силы". В Германии честно высказались о России - РИА Новости, 08.08.2024

"Объединенные силы". В Германии честно высказались о России

Объединившись, Россия и Германия главенствовали бы на рынках, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:25

2024-08-08T15:25

2024-08-08T15:27

в мире

германия

россия

севим дагделен

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megaupload

сша

такер карлсон

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Объединившись, Россия и Германия главенствовали бы на рынках, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Подавляй Германию и изолируй Россию. Таковы всеми известные цели внешней политик США. Германия застряла в долгосрочном экономическом упадке из-за предательского следования по указке американских хозяев. Объединив усилия, Россия и Германия главенствовали бы на рынках", — указал Дотком.В конце июля депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призывала Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией из-за проблем с немецкой экономикой.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.

https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html

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германия

россия

сша

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в мире, германия, россия, севим дагделен, владимир путин, megaupload, сша, такер карлсон, политика