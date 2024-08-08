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"Объединенные силы". В Германии честно высказались о России - РИА Новости, 08.08.2024
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15:25 08.08.2024 (обновлено: 15:27 08.08.2024)
https://ria.ru/20240808/dotkom-1964947326.html
"Объединенные силы". В Германии честно высказались о России
"Объединенные силы". В Германии честно высказались о России - РИА Новости, 08.08.2024
"Объединенные силы". В Германии честно высказались о России
Объединившись, Россия и Германия главенствовали бы на рынках, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:25
2024-08-08T15:27
в мире
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россия
севим дагделен
владимир путин
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сша
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Объединившись, Россия и Германия главенствовали бы на рынках, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Подавляй Германию и изолируй Россию. Таковы всеми известные цели внешней политик США. Германия застряла в долгосрочном экономическом упадке из-за предательского следования по указке американских хозяев. Объединив усилия, Россия и Германия главенствовали бы на рынках", — указал Дотком.В конце июля депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призывала Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией из-за проблем с немецкой экономикой.Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html
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в мире, германия, россия, севим дагделен, владимир путин, megaupload, сша, такер карлсон, политика
В мире, Германия, Россия, Севим Дагделен, Владимир Путин, Megaupload, США, Такер Карлсон, Политика
"Объединенные силы". В Германии честно высказались о России

Дотком: объединенные силы России и Германии главенствовали бы на рынках

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Объединившись, Россия и Германия главенствовали бы на рынках, пишет бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«
"Подавляй Германию и изолируй Россию. Таковы всеми известные цели внешней политик США. Германия застряла в долгосрочном экономическом упадке из-за предательского следования по указке американских хозяев. Объединив усилия, Россия и Германия главенствовали бы на рынках", — указал Дотком.
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В конце июля депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призывала Германии необходимо прекратить экономическую войну с Россией из-за проблем с немецкой экономикой.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что его удивляют нынешние власти Германии, которые руководствуются интересами коллективного Запада, а не своей страны.
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