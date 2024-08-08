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Почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала года - РИА Новости, 08.08.2024
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Новости Подмосковья
 
13:22 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/donory-1964912313.html
Почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала года
Почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала года - РИА Новости, 08.08.2024
Почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала года
С начала текущего года почти 46 тысяч человек стали донорами, из них 12 тысяч человек впервые сдали кровь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T13:22
2024-08-08T13:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
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донорство
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. С начала текущего года почти 46 тысяч человек стали донорами, из них 12 тысяч человек впервые сдали кровь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. "Каждый год мы наблюдаем рост количества людей, готовых стать донорами крови и ее компонентов. Так, в этом году донорами стали на 3,4 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно стоит отметить, что большинство людей сдают кровь на безвозмездной основе", - сказал и.о. главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов. В переливании крови нуждаются люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам. Сдать кровь можно не только в Московском областном центре крови, но и его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Также центр крови регулярно проводит выездные донорские акции. Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00.
https://ria.ru/20240402/krov-1937363245.html
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московская область (подмосковье), подольск, щелково, донорство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Щелково, Донорство

Почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСдача крови
Сдача крови - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сдача крови
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. С начала текущего года почти 46 тысяч человек стали донорами, из них 12 тысяч человек впервые сдали кровь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
"Каждый год мы наблюдаем рост количества людей, готовых стать донорами крови и ее компонентов. Так, в этом году донорами стали на 3,4 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно стоит отметить, что большинство людей сдают кровь на безвозмездной основе", - сказал и.о. главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов.
В переливании крови нуждаются люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам.
Сдать кровь можно не только в Московском областном центре крови, но и его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Также центр крови регулярно проводит выездные донорские акции.
Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскЩелковоДонорство
 
 
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