https://ria.ru/20240808/donory-1964912313.html

Почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала года

Почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала года - РИА Новости, 08.08.2024

Почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами с начала года

С начала текущего года почти 46 тысяч человек стали донорами, из них 12 тысяч человек впервые сдали кровь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T13:22

2024-08-08T13:22

2024-08-08T13:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

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донорство

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. С начала текущего года почти 46 тысяч человек стали донорами, из них 12 тысяч человек впервые сдали кровь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. "Каждый год мы наблюдаем рост количества людей, готовых стать донорами крови и ее компонентов. Так, в этом году донорами стали на 3,4 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отдельно стоит отметить, что большинство людей сдают кровь на безвозмездной основе", - сказал и.о. главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов. В переливании крови нуждаются люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам. Сдать кровь можно не только в Московском областном центре крови, но и его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Также центр крови регулярно проводит выездные донорские акции. Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00.

https://ria.ru/20240402/krov-1937363245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), подольск, щелково, донорство